Perfumeのっち「マーベル映画にハマっています」

PerfumeがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。それぞれが「とりあえず1回見てみて」と、おすすめしたい作品を挙げました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! Perfume LOCKS!」6月3日(月)放送分)のっち:最近、一番ハマってるのが、マーベル映画なんですけど……(笑)。あ~ちゃん:え!? 今?のっち:「アイアンマン」、「ハルク(インクレディブル・ハルク)」、「アイアンマン2」、「マイティ・ソー」 、「キャプテン・アメリカ(キャプテン・アメリカ / ザ・ファースト・アベンジャー)」、「アベンジャーズ」、「アイアンマン3」まで観ました。あ~ちゃん:すごい辿ってる。かしゆか:すごいじゃん。のっち:最高! マジでかっこいいね。いろんなヒーローがいるけど、私はマイティ・ソーが一番好きだった。あ~ちゃん:あ~。「グワ~ッ!!」ってやつ?のっち:そうそう(笑)。ハンマーが持てない、なんでだ!? みたいな苦悩からの、やっぱり最強マイティっていうのがね。カッコよかったな。あと走るときに、ちょっとワンちゃんみたいに髪がわさわさってなるのがかわいかった。かしゆか:そこ?(笑)。もっと、アツく燃えるなんかとかあるよね? 力を一番発揮してるところじゃないんだね?のっち:そうね(笑)。人間らしいマイティ・ソー、かわいかったなあ。でも2人はさ、もう「エンドゲーム(4月に公開されたアベンジャーズ / エンドゲーム)」まで行ってるわけじゃん?かしゆか:行きましたよ!あ~ちゃん:行った!のっち:だから、私の知らないマイティ・ソーを、2人が知ってるってことにちょっと……!かしゆか:「エンドゲーム」を観たら衝撃だよね!あ~ちゃん:マジ衝撃だと思う。のっち:嫉妬しちゃう! 私の知らないソーを知ってるなんて(笑)。かしゆか:早く追いついて!のっち:追いつくよ~。かしゆか:「エンドゲーム」は、映画館で観た方がいいよね!?あ~ちゃん:映画館で観て欲しい!のっち:みんな(リスナー)もいっしょに、「エンドゲーム」まで辿り着いたらいいよね。なお、かしゆかはネットフリックスのリアリティ番組「クィア・アイ」を、あ~ちゃんは「ヒューマン フォール フラット」というゲームを紹介しました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/★★6/10(月)~6/14(金)「SCHOOL OF LOCK!」スペシャル授業WEEK! ★★6/10(月):木村昴6/11(火):美波6/12(水):逢田梨香子6/13(木):SEVENTEENがゲスト出演!!!