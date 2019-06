Aqours 1stライブ当時はガリガリ!? 逢田「今は衣装がきつい！」

アニメ「ラブライブ!サンシャイン!!」の声優ユニット・Aqoursの逢田梨香子と高槻かなこが、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。リスナーから届いた「AqoursのおすすめのライブBlu-ray&DVDを教えてください」という質問に答えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! Aqours LOCKS!」6月3日(月)放送分)逢田:全部と言いたいところだけど……! やっぱりファーストライブは、私たち最初のライブで始まりでもあるから見て欲しい!高槻:たしかに押さえておいて欲しいね。でもすごく個人的な意見としては、あとのほうがかわいくはなってる(笑)。逢田:たしかに(笑)。高槻:顔がね、顔が!逢田:でもファーストのとき、かなこのド金パかわいかったよ。ギャルみたいで。別人だよね。高槻:そうそうそう。逆に大人っぽくも見える。逢田:でも一言言わせて! ファーストライブのときは、みんなすごい痩せてる。みんなガリガリじゃなかった?高槻:あんまり記憶がない!逢田:かなこもめっちゃ痩せてたよ。高槻:うそー!逢田:いや私もそうだけど! ファーストのときに作った衣装が、今はめっちゃキツイもん。だから、ファーストライブとフォースライブ?(※)昔のやつと最新のやつを見比べて欲しいよね!(※『ラブライブ!サンシャイン!! Aqours First LoveLive! ~Step! ZERO to ONE~』、『ラブライブ!サンシャイン!! Aqours 4th LoveLive! ~Sailing to the Sunshine~』)高槻:そうだね。しっかりとした試聴動画もあるので、それで好きな楽曲が多いなっていうのを買うのがガチなおすすめかもしれない!逢田:試聴動画すごいよね、あれだけで楽しめない?高槻:超楽しめる! 「こんなに見せていいの!?」っていつも思うもんね。逢田:でも、当たり前だけどBlu-rayには、それ以上にいろいろ詰まってますから!高槻:そうですよ、大画面で見てね。そして、予算が集まったら全部見て欲しいです!逢田:お願いします!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/★★6/10(月)~6/14(金)「SCHOOL OF LOCK!」スペシャル授業WEEK! ★★6/10(月):木村昴6/11(火):美波6/12(水):逢田梨香子6/13(木):SEVENTEENがゲスト出演!!!