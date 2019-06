『ランボー』37年を経て、シリーズ5作目の予告編が公開

シルベスター・スタローン演じるランボーが自らの過去に向き合う、シリーズ5作目の『Rambo: Last Blood(原題)』予告第一弾公開した。ランボーの一作目から37年の時を経て、これが本当に最後となるのか? 今年9月に全米公開予定だ。



『Rambo: Last Blood(原題)』の予告編でまず垣間見られるのは、シルベスター・スタローン演じる戦争の英雄ジョン・ランボーが世界中を飛び回った果てに、歳を重ね、アリゾナで静かに暮らしている姿だ。



米ビルボード・ソング・チャートで現在9週連続首位を走るリル・ナズ・Xの「オールド・タウン・ロード」が荒野の映像のバックに流れる中、予告編ではランボーの乗馬シーンやロッキングチェアでリラックスしているシーンに続き、自らの過去に向き合いながらも大作にふさわしい(そして、おそらく最後となる)アクションシーンを見せている。



「俺は死の世界で生きてきた」と予告編の中でつぶやくランボー。「俺は愛する人が死んでいくのを見てきた。銃弾に打たれ即死する者もいれば、埋葬できない状態で死んでいく者もいた。これまで俺はずっと秘密を貫いてきたが、今、自分の過去に向き合う時がやって来た」



エイドリアン・グランバーグ監督によるシリーズ5作目となる本作では、ランボーがメキシコに向かい、友人の娘を誘拐したカルテルと戦う姿を描いている。本作には、パス・ベガやセルヒオ・ペリス=メンチェータ、イヴェット・モンレアルも出演している。



「奴らには死が迫っていることを思い知らせる。奴らは死から逃れられない」とスタローンが演じるランボーは予告編で脅しをかけている。



シリーズ1作目『ランボー』でスタローンが元グリーンベレーのベトナム帰還兵を初めて演じてから37年の年月を経て、『Rambo: Last Blood(原題)』が公開される。スタローンが最後にこの役柄を演じたシリーズ4作目『ランボー 最後の戦場』の公開は2008年。そして、今年9月20日に、今回で最後になるかもしれない5作目が本国アメリカで公開予定だ。