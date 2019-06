チック・チック・チック、廃墟で踊り狂う「UR Paranoid」のMVを公開

NYのディスコ・パンク・バンド、!!!(チック・チック・チック)が新曲「UR Paranoid」のミュージックビデオを公開した。



先日、突如「UR Paranoid」と「Off The Grid」の2つの新曲を収録した両A面シングルを発表してファンを喜ばせたチック・チック・チック。女優のアマンダ・ラブジョイ・ストリートが監督した「UR Paranoid」のMVについて、バンドからは以下のコメントが寄せている。







曲を完成させた瞬間、誰にミュージックビデオを監督してもらいたいかが、はっきりとイメージできることは稀なんだ。だけど「UR Paranoid」で、それが起こったんだよ。そして友人であるアマンダ・ラブジョイ・ストリートに監督してもらえて幸運だった。このビデオについて彼女は「実験的映画の劇場や、低予算のホラー映画、ソール・スタインバーグ、カール・ユングへの賛辞を込めた」って言ってた。



てことで……ビデオをチェックしてもらって、曲を爆音で聴いてもらいながら、次の展開も楽しみにしててくれよな。



- !!!





<リリース情報>







!!!

「UR Paranoid / Off The Grid」

配信中