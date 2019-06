諫山創「進撃の巨人」の展示イベント「進撃の巨人展FINAL」の大阪巡回が決定。9月21日から12月1日まで大阪・ひらかたパークにて開催される。

7月5日から9月8日まで、東京・六本木の森アーツセンターギャラリーで開催される「進撃の巨人展FINAL」。大阪会場では、新たに発売される限定グッズも用意される。前売りチケットは7月1日にチケットぴあにて販売開始。

さらに「進撃の巨人展FINAL」の開催を記念したコラボカフェ「進撃の巨人×TOWER RECORDS CAFE 自習室 -look at the past-」が、6月21日から7月9日まで東京・TOWER RECORDS CAFE表参道店にて実施。期間中、作品の世界観が楽しめるディスプレイや、「ニコロの振る舞うマーレ料理」「女型の巨人の結晶」といった限定のコラボメニューが提供されるほか、コラボカフェを利用した人には、ミニクリアディスクやしおりなどの限定特典が先着でプレゼントされる。またコラボメニューを注文すると、ミカサやアルミンら登場キャラクターたちを間近で感じられるVR体験を追加でオーダーすることも可能だ。チケットは6月8日10時より、チケットぴあにて販売される。

「進撃の巨人展FINAL」では、2014年に上野の森美術館で開催された「進撃の巨人展 WALL TOKYO」を超える数の原画を展示。原作の世界を体感できるコンテンツ、新たなキャラクター音声ガイドなどがお披露目される。また本日6月5日よりセブンネットショッピングにて「進撃の巨人展FINAL 限定BOX」の販売がスタートした。

進撃の巨人展FINAL

東京会場

先行公開:2019年7月5日(金)~7月7日(日)

前期:2019年7月8日(月)~8月4日(日)

後期:2019年8月5日(月)~9月8日(日)

※会期中無休

会場:森アーツセンターギャラリー

時間:10:00~20:00(最終入館19:00)

大阪会場

前期:2019年9月21日(土)~10月27日(日)

後期:2019年10月28日(月)~12月1日(日)

※休館日:水曜日

会場:ひらかたパーク イベントホールI

時間:10:00~18:00(最終入館17:00)

「進撃の巨人×TOWER RECORDS CAFE 自習室 -look at the past-」

期間:2019年6月21日(金)~7月9日(火)

会場:TOWER RECORDS CAFE 表参道店

時間:11:00~22:00(L.O.21:00)

(c)諫山創・講談社/進撃の巨人展FINAL製作委員会 (c)HK/AOTFE