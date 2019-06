映画「HiGH&LOW THE WORST」の公開に先駆け、映画の前日談を描くTVドラマ「HiGH&LOW THE WORST EPISODE.O」が、7月17日より日本テレビ系列にてオンエアされる。

高橋ヒロシ「クローズ」「WORST」と、メディアミックスプロジェクト「HiGH&LOW」シリーズの世界観がクロスオーバーした物語として展開される「HiGH&LOW THE WORST」。ドラマでは、鳴り物入りで鬼邪高校に入学してきた川村壱馬(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)演じる花岡楓士雄と、吉野北人(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)演じる高城司を中心に、数々の勢力が争う「鬼邪高戦国時代」と男たちの熱い友情、そして映画へ続く物語の序章が描かれる。併せて鬼邪高校全日制メンバーが勢揃いした新写真も解禁された。

またドラマ版の新キャストとして、楓士雄の祖父・哲二役を泉谷しげる、母親・ミキ役を藤田朋子の出演が決定。またMAG!C☆PRINCEの阿部周平、ONE N' ONLYの草川直弥といった顔ぶれが鬼邪高校の新キャラクターとして名を連ねた。さらに映画で脚本を務める高橋は、ドラマでは作画として参加する。ドラマは日本テレビ系列のほか、Hulu・dTVでの配信も決定。各局の放送日・時間等の詳細は追って伝えられる。

映画「HiGH&LOW THE WORST」は、10月4日に全国ロードショー。物語はSWORD地区の“O”にあたる通称“漆黒の凶悪高校”鬼邪高校と、SWORD地区の隣町・戸亜留市にある最強軍団・鳳仙学園の生徒が、それぞれ互いの高校を名乗る者に襲撃され、敵対心を抱くところから動き出す。

TVドラマ「HiGH&LOW THE WORST EPISODE.O」

2019年7月17日(水)深夜より日本テレビ及び系列局にて放送、Hulu、dTVにて配信予定

スタッフ

企画プロデュース:EXILE HIRO

総監督:久保茂昭

監督:平沼紀久、市原直、増本庄一郎

アクション監督:大内貴仁

脚本:平沼紀久、増本庄一郎、渡辺啓、福田晶平

作画:高橋ヒロシ

企画制作:HI-AX

キャスト

村山良樹:山田裕貴

古屋英人:鈴木貴之

関虎太郎:一ノ瀬ワタル

中林:清原翔

中茎:青木健

中園:陳内将

花岡楓士雄:川村壱馬

高城司:吉野北人

ジャム男:福山康平

信田:六車勇登

北林:高品雄基

轟洋介:前田公輝

辻:鈴木昂秀

芝マン:龍

泰志:佐藤流司

清史:うえきやサトシ

下田:草川直弥

阿部:福井巴也

中越:神尾楓珠

中岡:中島健

益田:阿部周平

羽佐間:一條恭輔

石原:久保雅樹

澤:石橋弘毅

天寺:下田壮良

哲二:泉谷しげる

ミキ:藤田朋子

映画「HiGH&LOW THE WORST」

2019年10月4日(金)全国ロードショー

スタッフ

原作:「HiGH&LOW」/「WORST」

企画プロデュース:EXILE HIRO

監督:久保茂昭

アクション監督:大内貴仁

脚本:高橋ヒロシ / 平沼紀久、増本庄一郎、渡辺啓

企画制作:HI-AX

キャスト

花岡楓士雄:川村壱馬

高城司:吉野北人

ジャム男:福山康平

辻:鈴木昂秀

芝マン:龍

泰志:佐藤流司

清史:うえきやサトシ

中越:神尾楓珠

中岡:中島健

轟洋介:前田公輝

村山良樹:山田裕貴

古屋英人:鈴木貴之

関虎太郎:一ノ瀬ワタル

中茎:青木健

中林:清原翔

中園:陳内将

上田佐智雄:志尊淳

小田島有剣:塩野瑛久

沢村正次:葵揚

仁川英明:小柳心

志田健三:荒井敦史

サバカン:坂口涼太郎

※高橋ヒロシの高ははしごだかが正式表記。

(c)2019 髙橋ヒロシ(秋田書店) / 「HiGH&LOW」製作委員会