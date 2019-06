エレファントカシマシの特集番組が、6月6日から12日まで東京・新宿ユニカビジョンで放映される。

この特集は6月12日にエレカシのライブBlu-ray / DVD 「エレファントカシマシ 新春ライブ 2019 日本武道館」がリリースされることを記念したもの。期間中は1月に東京・日本武道館で行われた「新春ライブ 2019」で撮影された6曲分のライブ映像がノーカットフルバージョンで流れる。

ユニカビジョン エレファントカシマシ特集

放映日程:2019年6月6日(木)~6月12日(水)

※各日11:00、13:00、15:00、17:00、19:00より約30分ずつ放送。

<放送楽曲>

01. Wake Up

02. 風に吹かれて

03. Easy Go

04. 旅立ちの朝

05. so many people

06. 今宵の月のように