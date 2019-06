6月8日(土)深夜放送のTBS系「COUNT DOWN TV」にMAN WITH A MISSION、V6、ビッケブランカが出演する。

MAN WITH A MISSIONは先週に続き「アーティストファイル」のコーナーに、V6とビッケブランカは共に「ゲストライブ」のコーナーに登場。V6は明日6月5日にリリースする両A面シングル「ある日願いが叶ったんだ / All For You」より「ある日願いが叶ったんだ」を、ビッケブランカは自身が出演するSpotifyのテレビCM「#音楽さえあればいい」飛行機編のCMソング「Ca Va?」をパフォーマンスする。

TBS系「COUNT DOWN TV」

2019年6月8日(土)24:58~26:08

<出演者>

MAN WITH A MISSION / V6 / ビッケブランカ