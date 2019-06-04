東方神起が7月31日にニューシングル「Hot Hot Hot」をリリースする。
東方神起のシングルリリースは昨年11月の「Jealous」以来8カ月ぶりで、表題曲は夏を盛り上げるサマーソングとなっている。本作はフォトブック付きの初回限定豪華盤、CDのみの初回盤、ファンクラブ「Bigeast」会員限定販売のBigeast盤の3仕様でリリースされる。
また東方神起は11月9日から全国5大ドームツアーを開催する。このツアーでは合計14公演が実施される予定。
東方神起「Hot Hot Hot」収録曲
01. Hot Hot Hot
02. タイトル未定
03. Hot Hot Hot -Less Vocal-
04. タイトル未定 -Less Vocal-
東方神起 5大ドームツアー
2019年11月9日（土）福岡県 福岡 ヤフオク！ドーム
2019年11月10日（日）福岡県 福岡 ヤフオク！ドーム
2019年11月19日（火）東京都 東京ドーム
2019年11月20日（水）東京都 東京ドーム
2019年11月21日（木）東京都 東京ドーム
2019年12月14日（土）北海道 札幌ドーム
2019年12月21日（土）大阪府 京セラドーム大阪
2019年12月22日（日）大阪府 京セラドーム大阪
2020年1月11日（土）愛知県 ナゴヤドーム
2020年1月12日（日）愛知県 ナゴヤドーム
2020年1月13日（月・祝）愛知県 ナゴヤドーム
2020年1月17日（金）大阪府 京セラドーム大阪
2020年1月18日（土）大阪府 京セラドーム大阪
2020年1月19日（日）大阪府 京セラドーム大阪