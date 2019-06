Perfume「好きな合唱曲は何？」中学時代の思い出も

PerfumeがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。リスナーのリクエストから、3人が好きな合唱曲について語りました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! Perfume LOCKS!」6月3日(月)放送分)あ~ちゃん:合唱曲……ぱっと浮かぶ曲なんだろうね?かしゆか:いやもう「大地讃頌」でしょ。あ~ちゃん:う~! うちらの青春~。のっち:ダンダンダンダン……。3人:ダンダン『♪母な~る!』(笑)。のっち:中3で広島から東京出てきて、3人一緒の中学校だったじゃん。そこの中学が、めちゃめちゃ合唱に力入れていたのよ。あ~ちゃん:頑張った。のっち:合唱を1年間すごい頑張って練習した中での、みんなで歌う曲。かしゆか:学年で歌う曲だったね。のっち:だから、めちゃめちゃ思い出深いよね。かしゆか:私、あ~ちゃんのクラスの「エトピリカ」って曲に衝撃を受けた。「このクラスやっべ~じゃん! 勝てるわけないじゃん!」って(笑)。あ~ちゃん:死ぬほど練習したもん。かしゆか:すごかったんだよな、迫力が。のっち:3人違うクラスだから(笑)。あ~ちゃん:私は「エトピリカ」だったんだけど、かしゆかは?のっち:『♪親知らず~!』。3人:『♪子知らずの~!』。(「親知らず子知らず」)あ~ちゃん:悲しい、悲しい歌を。かしゆか:のっちのクラスは?のっち:私ね、「森の狩り人アレン」だった。かしゆか:あ~そうだ!あ~ちゃん:あと、私とのっちは合唱のクラブみたいなのに所属してたよね。のっち:入った!『♪ハレル~ヤ、ハレ~ルヤ、ハレル~ヤ、ハレ~ルヤ』。あ~ちゃん:……っていう歌(笑)。のっち:(部員が)5人ぐらいだった記憶がある(笑)。あ~ちゃん:かろうじて分かれられるっていう。のっち:そうそう(笑)。あ~ちゃん:なんか懐かしいね。のっち:懐かしいね。なお、『Perfumeの曲で合唱するなら?』という質問には、「(NHK全国学校音楽コンクールの課題曲となった)flumpoolの「証」みたいなのが欲しいよね」と言いつつ、「STAR TRAIN」を選曲。3人で合唱曲風に歌唱していました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/★★6/10(月)~6/14(金)「SCHOOL OF LOCK!」スペシャル授業WEEK! ★★6/10(月):木村昴6/11(火):美波6/12(水):逢田梨香子6/13(木):SEVENTEENがゲスト出演!!!