Aqours逢田&高槻 5thライブのリハで「脂肪が落ちてスッキリ！」

アニメ「ラブライブ!サンシャイン!!」の声優ユニット・Aqoursの逢田梨香子と高槻かなこが、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。6月8日、9日に埼玉・メットライフドームで開催されるライブ「ラブライブ!サンシャイン!! Aqours 5th LoveLive! ~Next SPARKLING!!」について語りました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! Aqours LOCKS!」6月3日(月)放送分)逢田:さてさて1ヵ月ぶりの登校(出演)ですけれども!高槻:すごい久しぶりな感じ!逢田:この1ヵ月間、リハとか結構してたからさ~。高槻:今回1ヵ月でキュっと(まとめてリハーサルを)しているからさ、頭がパンパンです!逢田:今回のセットリストはすごくライブらしいというか、ずっと動いてるから目まぐるしいよね。体調はどう?高槻:体調は大丈夫!逢田:ずっとリハしてるからね~。逆に体がスッキリしちゃった!高槻:筋肉がついてるからスッキリしてくるね(笑)。脂肪が落ちてスッキリしちゃう!逢田:本当に2kgくらい減った!高槻:そんなに!? でも私もジムに通ってたんだけど、このリハーサル期間あんまり通えてなくて、うわ絶対太ったって思ってジム行ったら結構痩せてた!逢田:やっぱりあれだけ動くとさ~。高槻:汗の量が半端ないから!逢田:半端ない! 髪絞れるんじゃないかってくらい! これ聴いている人は、どんなセットリストなんだよ、って思うかもしれないけど(笑)。高槻:全部、本気でやってるから!逢田:楽しみにしていただけると嬉しいです!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/★★6/10(月)~6/14(金)「SCHOOL OF LOCK!」スペシャル授業WEEK! ★★6/10(月):木村昴6/11(火):美波6/12(水):逢田梨香子6/13(木):SEVENTEENがゲスト出演!!!