「ギターがカッコいい洋楽」といえば…!? ロックユニットGRANRODEOが選曲！

アニソン界を代表する実力派ロックユニット・GRANRODEOがパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「THE QUARTER~GRANRODEOのまたまたハートに火をつけて~」。5月28日(火)の放送は、ボーカル・KISHOWとギタリスト・e-ZUKAが「ギターが印象的な洋楽」を紹介。“ギター愛”を語りました。KISHOW:ギターソロより、リフ(繰り返されるコード進行、音型、旋律の音型)が印象的な曲を選びました。e-ZUKA:レニー・クラヴィッツは、昔のビートルズやレッド・ツェッペリン、ジミ・ヘンドリックスあたりの古い音楽を、現代に蘇らせた感じがしましたね。「イマドキ、こんな古いのやるの?」みたいな。でも逆に、それが新しかった。KISHOW:(こういう曲は)いわゆる“リフ押し”って言うんですか?e-ZUKA:そうですね。KISHOW:これしか弾いてねぇじゃねーか! という(笑)。e-ZUKA:フレーズも、もろにレッド・ツェッペリンの「Heartbreaker」。微妙に跳ねてるベースラインも、すごくツェッペリンっぽい。そこにいきなり「ウー、イェ~」と(ボーカルが)入ってくる。カッコいいですよね。KISHOW:90年代はレニー・クラヴィッツが席巻してました。衝撃だったんでしょうね。こういう“リフ押し”って、 邦楽はあまりやらない?e-ZUKA:ないこともないですけど……我々の曲でも“リフ押し”はありますよ。KISHOW:なんだっけ……「Jump And Pump」か(笑)!e-ZUKA:覚えててください、アルバム(『FAB LOVE』)出たばっかりなんですから(笑)。KISHOW:リフって、1個思いついたら「やったーっ!」て感じなんでしょ? ギタリストって。e-ZUKA:うーん、そうねぇ。KISHOW:だから、この曲のように一発で覚えられるのは、かなり優秀なリフなんでしょうね。e-ZUKA:僕は“ギター愛”という文字を見ると、ロベン・フォードの『ギターに愛を』というアルバムが浮かんでくるんです。そのあとに出た『Talk To Your Daughter』というアルバムが、めちゃくちゃ売れたんです。KISHOW:うんうん。e-ZUKA:『ギターに愛を』はフュージョンっぽい。『Talk To Your Daughter』はすごくブルージー。どっちもいいんです。日本では、ラリー・カールトンのほうが有名ですけど。ラリー・カールトンもロベン・フォードからすごく影響を受けていますね。で、僕ら……LAレコーディングをしたじゃないですか?KISHOW:まぁ、してやりましたよね(笑)。e-ZUKA:そこに参加してくださった、ヴィニー・カリウタさんというレジェンドなドラマーが……。KISHOW:ローリング・ストーン誌が選ぶ「最も偉大なドラマーTOP100」に選ばれてますから。e-ZUKA:そのヴィニー・カリウタさんとロベン・フォードさん、ベースのジミー・ハスリップさんたちがやっているジン・チというグループがあるんですけど、俺、それが大好きで! とくにライブ盤(アルバム『Live!』)が好きで、その1曲目の「That Road」という曲を選びました。KISHOW:シブいね、すげーシブいね。煙が目にしみる感じがする、大人!e-ZUKA:基本的には3コードのブルースなんですけど、たまに出てくるカッコいいコードがあるんです。そういうのを、僕らの新曲「JUNK-YARD DOG」にも入れてます。メインリフも、僕としてはこの曲の影響を受けてますね。やっぱブルースはいいなぁ!KISHOW:やっぱりブルースですか。ギターはブルースなのか!?e-ZUKA:そうだよ!GRANRODEOの“ギター愛”も込められた、30thシングル「セツナの愛」と8thアルバム『FAB LOVE』は好評発売中。7月下旬から全国ツアー「GRANRODEO LIVE TOUR 2019 "FAB LOVE"」もスタートします。ぜひ、ライブで2人のギター愛を感じてください!<番組概要>番組名:THE QUARTER~GRANRODEOのまたまたハートに火をつけて~放送日時:毎週火曜25:00~25:30パーソナリティ:GRANRODEO番組Webサイト:http://mv-sp.gsj.bz/view.page/menu/program/quarter/top