BUMP OF CHICKENが7月10日にリリースする、ニューアルバムの詳細が発表された。
アルバムのタイトルは「aurora arc」に決定。配信シングルとして発表された楽曲や昨年11月発表のシングルの収録曲「話がしたいよ」「シリウス」「Spica」、オフィシャルサイトやSNSで公開されて話題を呼んだ「流れ星の正体」など計14曲が収められる。初回限定盤に付属のDVDおよびBlu-rayには、昨年末に出演した「COUNTDOWN JAPAN 18/19」のライブ映像と11曲のミュージックビデオが収録される。
ジャケットアートワークはデザイナーのVERDYが率いるVK DESIGN WORKSと写真家・太田好治がタッグを組んで制作。太田がカナダのイエローナイフで撮り下ろしたオーロラの写真と、VK DESIGN WORKSが手がけたロゴを使用したものとなっている。さらにブックレットには、オーロラの撮影に同行したメンバーの写真が掲載される。
またBUMP OF CHICKENが7月からスタートする全国ツアーのタイトルは「BUMP OF CHICKEN TOUR 2019 aurora ark」に決定。すでに発表されていた3会場のほか、新たに福岡・Zepp Fukuoka、宮城・SENDAI GIGS、東京・新木場STUDIO COAST、大阪・Zepp Osaka Bayside、北海道・Zepp Sapporoのライブハウス5会場が追加された。ライブハウス公演のチケットはイープラス抽選販売のみ行われる。詳細は特設サイトで確認を。
BUMP OF CHICKEN「aurora arc」収録内容
CD
01. aurora arc
02. 月虹
03. Aurora
04. 記念撮影
05. ジャングルジム
06. リボン
07. シリウス
08. アリア
09. 話がしたいよ
10. アンサー
11. 望遠のマーチ
12. Spica
13. 新世界
14. 流れ星の正体
初回限定盤付属Blu-ray / DVD2018.12.28 COUNTDOWN JAPAN 18/19
01. スノースマイル
02. 望遠のマーチ
03. 記念撮影
04. 話がしたいよ
05. ギルド
06. 虹を待つ人
07. 天体観測
08. ray
09. メーデー
10. ガラスのブルース
・アリア
・アンサー
・リボン
・記念撮影（リリックビデオ）
・望遠のマーチ
・シリウス
・Spica（リリックビデオ）
・話がしたいよ
・Aurora
・月虹
・新世界
BUMP OF CHICKEN TOUR 2019 aurora ark
2019年7月12日（金）埼玉県 メットライフドーム
2019年7月13日（土）埼玉県 メットライフドーム
2019年7月23日（火）福岡県 Zepp Fukuoka（※追加公演）
2019年7月24日（水）福岡県 Zepp Fukuoka（※追加公演）
2019年7月31日（水）宮城県 SENDAI GIGS（※追加公演）
2019年8月1日（木）宮城県 SENDAI GIGS（※追加公演）
2019年8月20日（火）東京都 新木場STUDIO COAST（※追加公演）
2019年8月21日（水）東京都 新木場STUDIO COAST（※追加公演）
2019年9月11日（水）大阪府 京セラドーム大阪
2019年9月12日（木）大阪府 京セラドーム大阪
2019年9月21日（土）愛知県 ナゴヤドーム
2019年9月22日（日）愛知県 ナゴヤドーム
2019年10月1日（火）大阪府 Zepp Osaka Bayside（※追加公演）
2019年10月2日（水）大阪府 Zepp Osaka Bayside（※追加公演）
2019年10月15日（火）北海道 Zepp Sapporo（※追加公演）
2019年10月16日（水）北海道 Zepp Sapporo（※追加公演）