BUMP OF CHICKENがニューアルバム詳細発表、リリースツアーの追加公演も

BUMP OF CHICKENが7月10日にリリースするニューアルバムのタイトルが『aurora arc』に決定。あわせて収録内容の詳細およびリリースツアーの追加公演を発表した。



バンドにとって9枚目、約3年5カ月ぶりのフルアルバムとなる今作には、全14曲を収録。デジタルシングルとしてリリースした「アリア」「アンサー」「リボン」「記念撮影」「望遠のマーチ」「Aurora」、CDシングルより「話がしたいよ」「シリウス」「Spica」、そしてそれぞれの作品のファンからフルサイズの公開が待望されてきた「月虹」「新世界」も収録される。さらに、オフィシャルサイトや公式SNSで段階的に公開されてきた「流れ星の正体」もフルサイズで楽しめる。







アルバムのアートワークは、デザイナーのVERDY氏率いるVK DESIGN WORKSと、写真家・太田好治氏がタッグを組み制作。カナダ・イエローナイフにて太田氏が撮り下ろした美麗なオーロラの写真と、VK DESIGN WORKSによるロゴデザインのコラボレーションで、今までにない印象をもたらすポップなデザインが表紙を飾る。さらにブックレットには、オーロラ撮影に同行したメンバー写真も掲載される。



アルバムの仕様は初回限定盤A、B、通常盤の3種。初回限定盤A付属のDVDおよびB付属のBlu-ray Discには、昨年末に出演した大規模音楽フェスティバル「COUNTDOWN JAPAN 18/19」で演奏した全10曲のライブ映像とミュージックビデオ全11曲を収録。MVのうち「月虹」はTVアニメ「からくりサーカス」との、「新世界」はロッテ創業70周年記念スペシャルアニメとコラボしたアニメーション映像となる。さらに全形態初回生産分には特典として『aurora arc』ロゴステッカーが封入される。



アルバムリリース直後の7月12日(金)からスタートするリリースツアーのタイトルは「BUMP OF CHICKEN TOUR 2019 aurora ark」に決定。日程は既報の3都市ドームに加え、7月23日〜24日の福岡・Zepp Fukuoka、7月31日〜8月1日の宮城・SENDAI GIGS、8月20日〜21日の東京・新木場STUDIO COAST、10月1日〜2日の大阪・Zepp Osaka Bayside、10月15日〜16日の北海道・Zepp Sapporoの全国5都市10日間のライブハウス公演が追加となった。ライブハウス公演のチケットはイープラス抽選販売のみで、プレイガイドでの一般発売は行われない。本日6月4日正午からは、早速イープラスプレオーダー1次の申し込みがスタートしているので、詳細は特設ページで確認を。



なお本日、BUMP OF CHICKENのオフィシャルサイトデザインがリニューアルされた。特設ページにもアルバムビジュアルが反映されているので、ぜひチェックしてみよう。





<リリース情報>



BUMP OF CHICKEN

『aurora arc』



発売日:2019年7月24日(水)

形態:

初回限定盤A(CD+DVD) 4500円+税

初回限定盤B(CD+BD)5500円+税

通常盤(CD)3000円+税



=収録曲=

1. aurora arc

2. 月虹

3. Aurora

4. 記念撮影

5. ジャングルジム

6. リボン

7. シリウス

8. アリア

9. 話がしたいよ

10. アンサー

11. 望遠のマーチ

12. Spica

13. 新世界

14. 流れ星の正体 ■初回限定盤付属BD / DVD収録内容

2018年12月28日 COUNTDOWN JAPAN 18/19

1. スノースマイル

2. 望遠のマーチ

3. 記念撮影

4. 話がしたいよ

5. ギルド

6. 虹を待つ人

7. 天体観測

8. ray

9. メーデー

10. ガラスのブルース



Music Video

・アリア

・アンサー

・リボン

・記念撮影(リリックビデオ)

・望遠のマーチ

・シリウス

・Spica(リリックビデオ)

・話がしたいよ

・Aurora

・月虹

・新世界



■3形態初回生産分共通封入特典

aurora arcロゴステッカー:https://lnk.to/bumpofchicken_auroraarcPR



<ツアー情報>



BUMP OF CHICKEN TOUR 2019 aurora ark

チケット料金:8800円

チケット一般発売日:

埼玉・メットライフドーム公演:6月15日(土)

大阪・京セラドーム大阪公演 愛知・ナゴヤドーム公演:7月20日(土)



2019年7月23日(火)福岡県 Zepp Fukuoka

2019年7月24日(水)福岡県 Zepp Fukuoka

2019年7月31日(水)宮城県 SENDAI GIGS

2019年8月1日(木)宮城県 SENDAI GIGS

2019年8月20日(火)東京都 新木場STUDIO COAST

2019年8月21日(水)東京都 新木場STUDIO COAST

2019年9月11日(水)大阪府 京セラドーム大阪

2019年9月12日(木)大阪府 京セラドーム大阪

2019年9月21日(土)愛知県 ナゴヤドーム

2019年9月22日(日)愛知県 ナゴヤドーム

2019年10月1日(火)大阪府 Zepp Osaka Bayside

2019年10月2日(水)大阪府 Zepp Osaka Bayside

2019年10月15日(火)北海道 Zepp Sapporo

2019年10月16日(火)北海道 Zepp Sapporo



BUMP OF CHICKENオフィシャルサイト:

http://www.bumpofchicken.com/



aurora arc & TOUR 2019 aurora ark | BUMP OF CHICKEN オフィシャルサイト:

http://www.bumpofchicken.com/2019/