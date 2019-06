タイラー・ザ・クリエイター『IGOR』を考察「2010年代を駆け抜けた青年期の終わり」

タイラー・ザ・クリエイターが通算5枚目となるニュー・アルバム『IGOR』で、自身初となる全米チャート首位を達成。2019年を代表するヒップホップ・アルバムに刻まれたものとは? 音楽ライター/トラックメイカーの小鉄昇一郎が本作の魅力に迫った。



5月中旬にリリースされた、タイラー・ザ・クリエイターのニュー・アルバム『IGOR』が非常に注目を集めている。初週で約14~17万枚相当の売り上げを記録し(2017年の前作『Flower Boy』は約10万枚)、既に2019年を代表するヒップホップ・アルバムとしてリーチしている。ファレル・ウィリアムス、カニエ・ウェスト、ソランジュ、プレイボーイ・カルティなど豪華ゲスト陣の参加、「シンガーとしてのタイラー」の存在感がさらに増した楽曲たちに加え、「GONE, GONE / THANK YOU」で山下達郎「Fragile」がサンプリングされるという日本のリスナーにとっても興味深いトピックなどもあり、国内外でいま最も注目されている一枚ではないだろうか。



2019年というディケイドの終わりに登場した本作は、タイラーの歩みを追いかけてきた人にとって、とりわけ興味深いアルバムになっている。彼のこれまでのキャリア──2010年代というディケイドは、オッド・フューチャーを引き連れ我々の前に登場し、その名を不動のものにしていった10年間だ。『Bastard』(2009年)、『Radical』(2010年)、『12 Odd Future Songs』(2011年)などの活発なリリースや、ショッキングなブラック・ユーモアに満ちたビデオやアートワークで(「Yonkers」「She」「Ralla」...)、強烈過ぎるインパクトとともにシーンに参入。メロウハイプやドモ・ジェネシスといった個性豊かな各人のソロ/派生ユニットの活躍──とりわけフランク・オーシャン、ジ・インターネット、アール・スウェットシャツの作品はヒップホップ/ラップ・リスナーに留まらず広く評価され、彼らが単なるキッチュなハイプではなく、優れた音楽性を伴ったミュージシャンであることを示した。









タイラーもまた『Goblin』(2011年)、『Wolf』(2013年)、『Cherry Bomb』(2015年)、『Flower Boy』と、2年に1枚ほどの安定したペースでソロ・アルバムをリリース。いずれも高い評価を得ている(『Flower Boy』はグラミー賞にノミネート)。一方、近年はオッド・フューチャーとしては実質的に活動休止状態にあり(SNS上では再始動に向けたコメントもあり、Low End Theoryで久しぶりにライブを行うなど、正式には解散していない)、ジ・インターネットを兼任するシドはクルーの脱退を表明している。浮き沈みの激しいUSラップシーンにおいて、10年という月日は充分な「重み」を持つ。



前作『Flower Boy』で見せた新境地──カリ・ウチスやレックス・オレンジ・カウンティなどの美しい歌声をフィーチャーした楽曲の数々は、彼のソングライターとしての成熟を感じさせるに充分であった。その「成熟」ぶりは、NPR Music Tiny Disk Concertでの、ウッドベース、ドラム、キーボード、そして二人の女声コーラスによるパフォーマンスにコンパクトに表れているので、未見の方は是非チェックして欲しい。随所に彼独自の茶目っ気はあるものの、オッド・フューチャーの頃の露悪的なあれやそれや──同性愛差別的なリリック、猟奇的なストーリーテリング、ナンセンスな暴力描写に満ちた悪趣味なPV──を思えば、このインタープレイの風通しの良さは、アーティストとしての心境の変化を感じずにはいられないものだ。



(ただし、いきなり『Flower Boy』でモードチェンジした訳ではなく、前述の「She」しかり「FUCKING YOUNG / PERFECT」「Threesome95」などの名曲において、タイラーのメロディメイカーぶりは垣間見えていた)









新作『IGOR』は、前作で見せた美しいハーモニーのソングライティングと、それとは真逆に荒々しい不穏なワンループのビートと騒々しいノイズ、過剰な「汚し」のエフェクトが共存する、実に不思議なアルバムだ。



「NEW MAGIC WAND」「WHATS GOOD」で聴かれる破裂音のビートはオッド・フューチャー時代の盟友レフト・ブレインの作るトラックのキナ臭さを思い出させるし、「I THINK」のレコードノイズは単なるブレイクビーツとしての「雰囲気作り」を超えてある種のアンビエンスとして耳に迫る。前述の「GONE, GONE / THANK YOU」での山下達郎「Fragile」サンプリングも、フィードバック・ノイズ調に歪んだベースと小銃の稼働音を思わせるドラムの間で、達郎は拡声器を通したような変調した声でコーラスしている(ちなみにこのサンプリング、正確にはサンプリングというより「弾き直し・歌い直し」の引用だろう)。







この「汚し」に、音楽的演出以上の、何らかの意図があるとすればそれは何か? それは「EARFQUAKE」のボーカル、その音質にヒントがあると筆者は推測する。イントロの印象的な”For Real,For Real...”というコーラスから、タイラーのボーカルが始まると、その声は異常にレンジの狭い、あたかも10年前のMP3プレイヤーのボイス・メモ機能で録音したようなビットレートの低さで、愛が失われゆく痛みと心の揺れを「地震(Earthquake)」に見立てたリリックを切々と歌う。



ボーカル・エフェクトとしての「汚し」──例えばラップに過剰なディストーションをかける、というテクニックは近年のアンダーグラウンドなトラップなどでよく見られるが(XXXテンタシオン、ゴーストメイン、スキー・マスク・ザ・スランプ・ゴッドなどなど……)、ここまで極端なロービット化というのは斬新だ。しかし、YouTube~ストリーミング・サービスを前提としたこの10年のリスニング環境を考えれば、時流を巧みに読み取った自然な演出かも知れない。「10年前のMP3プレイヤー」、あなたが若かりし頃に128kbpsで聴いていたあの曲を思い出して欲しい。







そもそも「汚し」とは若者の領域に属するものだが(ある種の自虐的ニヒリズムや、ファッションに顕著なように)、言わば、オッド・フューチャーの頃を思い出させる攻撃的なビート/汚しと、近年のソングライターとしての試行錯誤を感じさせる美しいハーモニーとが奇妙に共存するアルバムとしての『IGOR』。それはこの2019年に、これまでのキャリアを折衷・総括しようとする意志を感じないだろうか。「EARFQUAKE」のきちんと整理されたコーラスの音質に対して、タイラーのボーカルの解像度の低さは、青年期の終わり(タイラーは91年生まれで現在28歳)の、ある種の諦観の中で「揺れている」彼の声そのものだと言えないだろうか。



改めて彼とその仲間たちの歩みを振り返り、そして『IGOR』に耳を傾け、来たる次のディケイド──2020年代の彼の音楽を想像するのは、今が絶好のタイミングではないだろうか。







タイラー・ザ・クリエイター

『IGOR』

配信リンク:

https://lnk.to/Tyler_IGOR



本国公式サイト:

https://www.golfwang.com/



日本公式サイト:

https://www.sonymusic.co.jp/artist/tylerthecreator/