内藤泰弘原作による舞台「血界戦線」のビジュアル第1弾が到着。併せて公演日程や劇場、キャストが発表された。
東京公演は11月2日から10日まで天王洲銀河劇場で、大阪公演は11月14日から17日まで梅田芸術劇場のシアター・ドラマシティで上演。主人公のレオナルド・ウォッチは百瀬朔、クラウス・V・ラインヘルツは岩永洋昭、ザップ・レンフロは猪野広樹、スティーブン・A・スターフェイズは久保田秀敏、チェイン・皇は長尾寧音、ツェッド・オブライエンは伊藤澄也、K・Kは安藤彩華、ギルベルト・F・アルトシュタインは萩野崇、デルドロ・ブローディ＆ドグ・ハマーは川上将大が演じる。
「血界戦線」は異界と現世が交わる都市ヘルサレムズ・ロットを舞台に、世界の均衡を保つために暗躍する秘密結社ライブラの活躍を描くSFアクション。単行本は全10巻が刊行されており、2015年、2017年にはTVアニメが放送された。現在ジャンプSQ.RISE（集英社）にて、セカンドシーズンにあたる「血界戦線 Back 2 Back」が連載されている。
舞台「血界戦線」
東京公演
日程：2019年11月2日（土）～10日（日）
会場：天王洲銀河劇場
大阪公演
日程：2019年11月14日（木）～17日（日）
会場：梅田芸術劇場 シアター・ドラマシティ
スタッフ
原作：内藤泰弘「血界戦線」（集英社 ジャンプ コミックス刊）
脚本・演出：西田大輔
キャスト
レオナルド・ウォッチ：百瀬朔
クラウス・V・ラインヘルツ：岩永洋昭
ザップ・レンフロ：猪野広樹
スティーブン・A・スターフェイズ：久保田秀敏
チェイン・皇：長尾寧音
ツェッド・オブライエン：伊藤澄也
K・K：安藤彩華
ギルベルト・F・アルトシュタイン：萩野崇
デルドロ・ブローディ＆ドグ・ハマー：川上将大 ほか
(c)内藤泰弘／集英社 (c)舞台『血界戦線』製作委員会