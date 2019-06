Superfly、エモーショナルなダンスで表現した「Ambitious」のMVを解禁

Superflyが、6月12日にリリースするニューシングル「Ambitious」のミュージックビデオを公開した。



吉高由里子主演の話題のワーキングドラマ『わたし、定時で帰ります。』の主題歌として書き下ろされた同楽曲。「現代社会を風刺しながらも背中を押してくれる応援歌」というテーマ通り、電車の窓越しに暗い表情で登場したダンサーが、楽曲の展開とともに徐々に明るくポジティブに変化していく様子がエモーショナルなダンスで表現されている。







ヴォーカルの越智志帆は、今回のMVについて「撮影していてこの美しい空間にいるのが幸せだなと思ったくらい、過去の作品の中でも一番美しいミュージックビデオではないかと思います。幻想的な面もあれば現実的でシュールな面もありいろんな要素が合わさって見ごたえのあるシーンが多い作品になりました」とコメントを寄せている。



「Ambitious」のCDに収録されるのは、タイトルトラックの「Ambitious」と、映画『プロメア』のW主題歌「覚醒」「氷に閉じこめて」の3曲。初回限定盤には、これまで出演した夏フェスの映像10曲を収録したフェスベスト集が付属するとのこと。





<リリース情報>







Superfly

「Ambitious」

発売日:2019年6月12日(水)

・通常盤 (CD) ¥1,200(税抜) WPCL-13049

・初回限定盤DVD (CD+DVD) ¥2,300(税抜) WPZL-31609/10

・初回限定盤Blu-ray (CD+Blu-ray) ¥2,800(税抜) WPZL-31611/2



●CD収録曲(全形態共通)

1.Ambitious

(TBS系 火曜ドラマ「わたし、定時で帰ります。」主題歌)

2.覚醒

(映画「プロメア」主題歌)

3.氷に閉じこめて

(映画「プロメア」エンディング主題歌)



●初回限定盤付属映像収録曲(DVD/ Blu-ray)

The Greatest Rock Festival Performances

1. Hi-Five (rockinon presents ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2009)

2. 恋する瞳は美しい (FUJI ROCK FESTIVAL10)

3. Dancing On The Fire (FUJI ROCK FESTIVAL10)

4. Free Planet (GIRL ROCK FACTORY 01)

5. スローバラード / ”the day” & Soul Sister ”SHIHO” (RISING SUN ROCK FESTIVAL 2012 in EZO)

6. Wildflower (SPACE SHOWER TV 25TH ANNIVERSARY SWEET LOVE SHOWER 2014)

7. タマシイレボリューション (rockinon presents ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2018)

8. Beautiful (SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2018)

9. Fall (SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2018)

10. Alright!! (tv asahi DREAM FESTIVAL 2018)