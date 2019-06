菅田将暉、「まちがいさがし」のMVは気鋭の映像作家・林響太朗とタッグ

7月10日に2ndアルバム『LOVE』をリリースする菅田将暉が、そのリード・シングルにして米津玄師が作詞・作曲・プロデュースを手がけた「まちがいさがし」のミュージックビデオを公開した。



5月14日にリリースされると所配信ストアにて1位を席巻し、デイリーチャートとウィークリーチャート併せて50冠を達成、さらにオリコン週間デジタルシングルランキングで自身初の2週連続1位を獲得するなど大ヒット中の同楽曲。監督はMr.Childrenや星野源らの作品でも知られる気鋭の映像作家・林響太朗が担当しており、約30名におよぶ演奏者に囲まれ、その真ん中で歌う菅田の姿に共鳴するように光が呼応していく空間演出が、楽曲の持つ感情やメッセージを力強く表現した作品となっている。両者からのコメントは以下の通り。







米津玄師と林響太朗という同世代の若き天才と出会うことができて幸せです。撮影がとても楽しかったです。

「まちがいさがし」の曲のテーマでもある、生きていくなかでいろいろなものを探していく日々の美しさと孤独の部分が表現されていて、綺麗で美しい作品になりました。”音楽”というものがしっかりと伝わっていくと思いますし、シンプルな創りだけれど、美しく気持ちのいい出来上がりになっていると思います。



- 菅田将暉



彼を思い作り上げたこの曲と、彼への想いもこめて歌い上げたこの心地の良い関係性から生まれる音楽。

そこには優しくて、力強い映像が映し出されると良いのではと考えました。



- 林響太朗



また、今回の発表に併せて「まちがいさがし」がApple MusicやLINE MUSIC、Spotifyなどでストリーミング配信も解禁となっている。





<リリース情報>







菅田将暉

『LOVE』

発売日:2019年7月10日(水)



◆完全生産限定盤

【内容物】CD+大判フォトブック

≪ブックレット内容≫ アルバムの制作風景を収めた64Pに及ぶ豪華フォトブック

【品番】ESCL-5248-9

【価格】¥5,000(tax out)







◆初回生産限定盤

【内容物】CD+DVD

【品番】ESCL-5250-1

【価格】¥3,611(tax out)







◆通常盤

【内容物】CDのみ

【品番】ESCL-5252

【価格】¥2,963(tax out)



=収録曲=

01 「まちがいさがし」 作詞・作曲・プロデュース:米津玄師

≪カンテレ・CX系 火9ドラマ『パーフェクトワールド』主題歌≫

02 「クローバー」 作詞・作曲:石崎ひゅーい

03 「ロングホープ・フィリア」 作詞・作曲:秋田ひろむ(amazarashi)

≪映画「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE -2人の英雄-」主題歌≫

04 「7.1oz」 作詞:菅田将暉、柴田隆浩(忘れらんねえよ) 作曲:柴田隆浩(忘れらんねえよ)

05 「ドラス」 作詞・作曲:菅田将暉

06 「つもる話」 作詞・作曲:菅田将暉

07 「キスだけで feat. あいみょん」 作詞・作曲:あいみょん

08 「りびんぐでっど」 作詞・作曲:志磨遼平(ドレスコーズ)

09 「TONE BENDER LOVE」 作詞・作曲:菅田将暉、KNEEKIDS

10 「あいつとその子」 作詞・作曲:菅田将暉

11 「ベイビィ」 作詞:菅田将暉 作曲:永嶋柊吾