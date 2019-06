MY FIRST STORY、3ヶ月連続リリース第2弾アコースティックアルバム詳細発表

MY FIRST STORYが6月26日に発売するアコースティックアルバムのタイトルが『The Unplugged』に決定した。



2011年夏、東京渋谷で結成され、Nob(Ba.) / Teru(Gu.) / Hiro(Vo.) / Kidz(Dr.)からなる4ピースバンドMY FIRST STORY。今回は本アルバムのジャケ写と収録内容も解禁となった。



MY FIRST STORYは、3カ月連続リリースとして、先週発売された横浜アリーナ2daysの映像作品に続いて、6月にはこのアコースティックアルバム『The Unplugged』、7月にはシングルの発売が決まっている。





<リリース情報>







MY FIRST STORY

『The Unplugged』



発売日:2019年6月26日(水)

価格:2000円+tax



=収録曲=

1. ACCIDENT

2. LET IT DIE

3. ALONE

4. 終焉レクイエム

5. モノクロエフェクター

6. 失踪FLAME

7. Calling you