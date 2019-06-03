MY FIRST STORY、3ヶ月連続リリース第2弾アコースティックアルバム詳細発表

MY FIRST STORYが6月26日に発売するアコースティックアルバムのタイトルが『The Unplugged』に決定した。
2011年夏、東京渋谷で結成され、Nob（Ba.） / Teru（Gu.） / Hiro（Vo.） / Kidz（Dr.）からなる4ピースバンドMY FIRST STORY。今回は本アルバムのジャケ写と収録内容も解禁となった。
MY FIRST STORYは、3カ月連続リリースとして、先週発売された横浜アリーナ2daysの映像作品に続いて、6月にはこのアコースティックアルバム『The Unplugged』、7月にはシングルの発売が決まっている。
＜リリース情報＞
MY FIRST STORY
『The Unplugged』
発売日：2019年6月26日（水）
価格：2000円+tax
=収録曲=
1. ACCIDENT
2. LET IT DIE
3. ALONE
4. 終焉レクイエム
5. モノクロエフェクター
6. 失踪FLAME
7. Calling you
MY FIRST STORYが6月26日に発売するアコースティックアルバムのタイトルが『The Unplugged』に決定した。
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