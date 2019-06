ムーミンの世界に出逢う旅へ～オープンしたばかりの公園や開催中の展覧会まとめ～

飯能市に、2019年3月16日にオープンしたばかりの「ムーミンバレーパーク」。豊かな自然に囲まれ、ムーミン一家と仲間たちによるライブエンターテインメントや、物語のエピソードから作られたアトラクションを体験できるテーマパークです。



原作からそのまま飛び出してきたようなムーミン屋敷や水浴び小屋を散策したり、作者トーベ・ヤンソンの人生を知る施設「コケムス」で展示を見たりと、『ムーミン谷』の世界観をより深く楽しめます。



宮沢湖を中心とした、ムーミンの世界に浸れる広大なパーク「メッツァ」は、「ムーミンバレーパーク」と、北欧のライフスタイルを体験できる施設「メッツァビレッジ」の2つのエリアで構成されています。



「メッツァビレッジ」では、レストラン棟で北欧の料理を味わい、北欧ブランドが集うマーケット棟でのお買い物が楽しめます。カヌーでの湖上散歩など、大自然を生かしたアクティビティやワークショップも充実。緑に囲まれて、ゆったりと癒しのひとときを過ごしてみませんか。



西武池袋線の元加治駅または、飯能駅から行ける「トーベ・ヤンソンあけぼの子どもの森公園」は、ムーミン童話が生まれたフィンランドの、自然と共存する考え方を取り入れた市営公園です。



公園を象徴するのは、不思議なキノコ型のお屋敷。地上3階、地下1階の構造になっていて、靴を脱いで上がれます。なかは意外にも広く、隠し部屋のような空間や、階段の手すりなどに施された小さな飾りを見つけるのも楽しいですよ。

公園内の遊歩道をぐるりと一周したら、ユニークな形のベンチに座ってランチタイムを。清々しく気持ちが良い時間を過ごせますよ。



「あけぼの子どもの森公園」の一角に、2018年6月にオープンした「Cafe PUISTO(カフェ プイスト)」。北欧デザインの家具やファブリックで装飾された店内には、埼玉の名産・西川材を贅沢に使用。靴を脱いで上がるため、足元も柔らかな無垢材でゆったりくつろげます。



ランチには、デンマーク発祥のオープンサンド「スモーブロー」をどうぞ。地元で採れたフレッシュな野菜を使用し、見た目も華やかです。その時期にいちばんおいしい食材を使うため、時期によってメニューも変わるそう。季節のフルーツのタルトやスムージーもおすすめです。



東武スカイツリーライン・とうきょうスカイツリー駅の改札を出てすぐのところにある「ムーミンハウスカフェ」。“みんなが集まるところ”、“楽しいことがはじまる場所”であるムーミンの家をイメージしたカフェです。



「スーベニア ムーミンハウスパンケーキ」は、ムーミンママの得意料理でムーミンたちの大好物でもあるふわふわのパンケーキと、ムースやブリュレが入った3段のムーミンハウスココット、季節のフルーツのセット。ムーミンのお家に遊びに来た気分で楽しめますよ。



ムーミンの世界をもっと深く知ることができる「ムーミン展 THE ART AND THE STORY」6月16日(日)まで、東京・六本木の「森アーツセンターギャラリー」で開催中。フィンランド・タンペレ市にある「ムーミン美術館」からやってきた約500点の展示を見ることができます。



本展では、ムーミンシリーズの小説や絵本『ムーミン谷へのふしぎな旅』から代表的なシーンの原画を紹介。また、ムーミンキャラクターズ社所蔵の貴重なコレクションもならび、ムーミンとそのなかまたちの多彩な表情に思わずクスッと笑顔になれそう。ミュージアムショップには、ここでしか買えない限定グッズもあるので、お気に入りのグッズをぜひ見つけてくださいね。



