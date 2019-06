AKB48の新たな姉妹グループとして、タイ・チェンマイを拠点とするCGM48が結成されることが決定した。

これは昨日6月2日にチェンマイで行われたBNK48のファン感謝イベント「BNK48 Thank You & The Beginner Chiang Mai」にて発表されたもの。タイ・バンコクを拠点に活動するBNK48のキャプテン・チャープランは、「タイに新たな姉妹グループができることを大変うれしく思います。CGM48が今後どのようなグループになるかとても楽しみです!」と興奮気味に語った。

CGM48のオーディションの応募受付期間は6月15日から7月15日まで。今後のオーディションなどの進捗については、CGM48のFacebook公式アカウントにて随時アナウンスされる。