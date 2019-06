NUMBER GIRL再結成記念、2002年の日比谷野音での伝説のライブ音源リリース

NUMBER GIRLの本格的な再始動に先駆けて、2002年5月19日に日比谷野音で収録された全曲初出しのライブ音源のリリースが発表された。



17年ぶりとなるオリジナル・メンバーでの再結成を発表したNUMBER GIRL。8月16日の「RISING SUN ROCK FESTIVAL 2019 in EZO」出演、そして8月18日の日比谷野外大音楽堂から始まるワンマンツアー”TOUR「NUMBER GIRL」”に先駆け、2002年5月19日に同じ日比谷野音で収録された全曲初出しのライヴ音源が新たに発掘されたとの事。2002年のLIVE TOUR『NUM-HEAVYMETALLIC』の一環として行われたそのステージから、全20曲のセットリストをCD2枚に完全収録した、彼らの再結成を盛り上げるスペシャル盤が発売となる。



また、オリジナル・アルバムのアナログ盤が重量盤での再発も決定した。詳細は以下より。





<リリース情報>



NUMBER GIRL

LIVE ALBUM『感電の記憶』2002.5.19 TOUR『NUM-HEAVYMETALLIC』日比谷野外大音楽堂

発売日:2019年7月24日(水)

仕様:CD2枚組

価格:3780円(税込)



=収録曲=

DISC1

1. NUM-AMI-DABUTZ

2. 鉄風 鋭くなって

3. SASU-YOU

4. Tombo the electric bloodred

5. INUZINI

6. MANGA SICK

7. 裸足の季節

8. CIBICCOさん

9. Frustration in my blood

10. delayed brain



DISC2

11. DESTRUCTION BABY

12. FIGHT FIGHT

13. 性的少女

14. 狂って候

15. 黒目がちな少女

16. BRUTAL MAN

17. OMOIDE IN MY HEAD

18. I dont know

19. NUM-HEAVYMETALLIC

20. EIGHT BEATER



★初回限定特典:アクリル・キーホルダー(ジャケット絵柄)





■再発アナログ盤



NUMBER GIRL

『SCHOOL GIRL DISTORTIONAL ADDICT』



発売日:2019年8月7日(水)

仕様:【限定盤】アナログ1枚

価格:4104円(税込)



*「透明少女」「タッチ」「日常に生きる少女」ほか全10曲を収録した1999年リリースのメジャー・デビュー・アルバムを、初めてオリジナル・マスターに立ち返ってLP化。

*日本国内プレス。180g重量盤。

*歌詞付き



収録曲;

Side-A

1. タッチ

2. PIXIE DU

3. 裸足の季節

4. YOUNG GIRL SEVENTEEN SEXUALLY KNOWING

5. 桜のダンス



Side-B

1. 日常に生きる少女

2. 狂って候

3. 透明少女

4. 転校生

5. EIGHT BEATER





NUMBER GIRL

『SAPPUKEI』



発売日:2019年8月7日(水)

仕様:【限定盤】アナログ1枚

価格:4104円(税込)



*「URBAN GUITAR SAYONARA」「SAPPUKEI」「TRAMPOLINEGIRL」ほか全11曲を収録した2000年リリースのセカンド・アルバムを、初めてオリジナル・マスターに立ち返ってLP化。

*日本国内プレス。180g重量盤。

*歌詞付き



収録曲:

Side-A

1. BRUTAL NUMBER GIRL

2. ZEGEN VS UNDERCOVER

3. SASU-YOU

4. URBAN GUITAR SAYONARA

5. ABSTRACT TRUTH

6. TATTOOあり



Side-B

1. SAPPUKEI

2. U-REI

3. YARUSE NAKIOのBEAT

4. TRAMPOLINE GIRL

5. BRUTAL MAN





NUMBER GIRL

『NUM-HEAVYMETALLIC』

発売日:2019年8月7日(水)

仕様:【限定盤】アナログ1枚

価格:4104円 (税込)



*「NUM-AMI-DABUTZ」「MANGA SICK」「性的少女」ほか全11曲を収録した2002年リリースのサード・アルバムを、初めてオリジナル・マスターに立ち返ってLP化。

*日本国内プレス。180g重量盤。

*歌詞付き



収録曲:

Side-A

1. NUM-HEAVYMETALLIC

2. INUZINI

3. NUM-AMI-DABUTZ

4. Tombo The Electric Bloodred

5. delayed brain

6. CIBICCOさん



Side-B

1. MANGA SICK

2. FU・SI・GI

3. 性的少女

4. Frustration in my blood

5. 黒目がちな少女





<ライブ情報>



NUMBER GIRL

2019年7月27日(土)新宿LOFT

時間:開場17:00 / 開演18:00

チケット料金:6480円(税込)

チケット一般発売日:6月29日(土)



◆オフィシャルHP先行(抽選)

受付URL:https://w.pia.jp/t/numbergirl19-of/



2019年8月16日(金)『RISING SUN ROCK FESTIVAL in EZO 2019』

2019年8月18日(日)TOUR『NUMBER GIRL』日比谷野外大音楽堂

2019年9月7日(土)TOUR『NUMBER GIRL』なんばHatch

2019年9月8日(日)TOUR『NUMBER GIRL』福岡DRUM LOGOS

2019年9月27日(金)TOUR『NUMBER GIRL』名古屋ダイアモンドホール



NUMBER GIRL公式サイトリンク:

https://numbergirl.com/