「長岡米百俵フェス」2019年出演第一弾でKICK THE CAN CREW、小林幸子ら

「長岡米百俵フェス〜花火と食と音楽と〜」が2019年10月12日、13日の2日間、東山ファミリーランドにて開催。KICK THE CAN CREWをはじめとした出演アーティストの第1弾が発表された。



「長岡米百俵フェス〜花火と食と音楽と〜」は、音楽はもちろん、スケールの大きい花火とおいしい食という、新潟県・長岡市ならではの地元の豊かな文化を存分に楽しめるフェスとして、昨年からスタートした新しいフェス。昨年以上に来場者へのホスピタリティの充実をはかるために、今年は会場内の駐車場を新設し、小さなお子さんを連れたお客様にも来場しやすい環境を作り予定。また、オフィシャルキャンプサイトを100サイト以上に拡充するとともに、新潟県三条市に本社を置くアウトドア総合メーカーの株式会社スノーピークをオフィシャル・パートナーに迎え、プレミアム・グランピングも展開する予定。



キュレーターには日本の音楽シーンをリードする音楽プロデューサー、本間昭光と島田昌典が昨年に続いて務める。また、スペシャル・ナビゲーターは、こちらも昨年に続き、山下穂尊(いきものがかり)。今年は小林幸子や、KICK THE CAN CREWなど、バラエティ豊かな豪華なアーティストの出演が続々と決まっている。



磯田達伸 長岡市市長 コメント

「今年は昨年を上回るイベントにしたい。音楽、花火、食の総合エンターテインメントという長岡にふさわしい、ファミリーで楽しめるフェスだと思うので、長岡まつりと並ぶイベントとして、長岡の子どもたちが自分たちのふるさとに誇りをもてる、そんな次世代の活力になるイベントにできるように盛り上げていきたい」



北牧裕幸 総合プロデューサー(株式会社キューブ 代表取締役社長)コメント

「長岡市は私の故郷で、ここからフェスを発信できることは、本当にうれしいことです。昨年出演したアーティストたちから、すばらしいフェスだからぜひ今後も続けて欲しいという激励の言葉をいただきましたので、さらに楽しんでいただけるイベントにしたいと思っています」





<イベント情報>



長岡米百俵フェス~花火と食と音楽と~2019

2019年10月12日(土)13日(日)東山ファミリーランド

時間:開場 9:30 開演 11:00 / 終演 19:30

花火:19:30(予定)※雨天決行(台風などの荒天の場合は中止)



■出演アーティスト第一弾発表(五十音順)

KICK THE CAN CREW、琴音、C&K、DUBFORCE、つるの剛士、DISH//、中澤卓也、BIGMAMA、ひなた、横山だいすけ、wacci / 小林幸子(スペシャルゲスト)

※この他、10アーティスト程度の出演が予定されています。



チケット料金:

1日券 おとな:8500円 / 中高生:4000円 / 小学生以下:無料

2日券 おとな:16000円 / 中高生:7000円 / 小学生以下:無料

ペアチケット おとな:16000円/ 中高生:7000円/ 小学生以下:無料



◎長岡市民割引先行チケット

1日券 おとな:7500円 / 中高生:3000円

2日券 おとな:14000円 / 中高生:5500円/小学生以下:無料

※1歳以上〜小学生までのお客様は、成人同伴者1名につき、お子様2名の入場が可能



チケット販売などの公演情報は公式サイトより

http://www.comefes.net/