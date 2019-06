MIYAVIが日本ツアー最終公演を大盛況で幕、9月ファンクラブツアーを韓国で開催

MIYAVIが行なっている「Japan Tour 2019 "THE OTHER SIDE"」のファイナル公演をZepp Sapporoにて開催した。本記事ではオフィシャルレポートを掲載する。



最終公演は本人が登場する前から熱気に包まれていた。新曲の「Stars」でMIYAVIが登場すると、観客の大歓声が場内に響き渡った。その後、「Flashback」「In Crowd」「Bumps In The Night」「Dim It」とテンポの良い曲を披露し、冒頭から会場を大いに沸かせた。MIYAVIの解き放つ音色に合わせながら、色鮮やかなレーザー光線を多用し、近未来の背景と重なり、MIYAVIの世界観をさらに進化させたライブとなり、会場全体を盛り上げる形となった。

その後、「7月24日にニュー・アルバムを発売します。今日は新曲をガッツリやりたいと思います。一緒に未来へ、ぶっ飛ぼう!」と語った後に、アルバム『NO SLEEP TILL TOKYO』に収録される新曲「No Sleep Till Tokyo」「Tears On Fire」「The Other Side」、「記憶のことを歌った楽曲です。どんなに僕たちが、もがいてもあがいても時の流れは止めることができない。そんなことを歌った歌です。聴いてください」と語り、先日YouTubeでスタジオセッションVerが公開された「We Cant Stop It (Rewind)」をパフォーマンスし、観客を魅了させた。



その後、数曲を披露した後、前日にコンサドーレ札幌「Hard Rock Experience Thanks Match」のハーフタイムでも披露した「Fire Bird」をパフォーマンスし、大いに盛り上げ、「Raise Me Up」「Day 1」「Dancing With My Fingers」とテンポの良い曲を披露。「いつもやりたい放題やって、日本のファンのみんなにも寂しい思いをさせているかもしれないけど、世界中どこにいても、同じ空の下で、みんなと繋がっているということを歌いたくて歌にした」と語り、新曲「Under The Same Sky」を披露した。日本語歌詞による、この楽曲により、場内は一体感を感じさせる雰囲気に包まれた。



アンコール前に「ケニアに行って、難民キャンプで演奏してきました。その時に一緒に音楽を作りたいなと思い作った曲です。一緒に歌ってください」と話し、「Hands to Hold」を披露し、観客のみんなが手を繋ぎ会場を一体感に包み込んだ。さらに初めてのレバノンに行った後で作った曲「Long Nights」、その後「The Others」「Strong」とアンコールで4曲を披露した後、最後に「Whats My Name?」を披露し、グルーヴに身を寄せて、場内は大いに盛り上がり最終公演は幕を閉じた。





2019年9月20日 〜 2019年9月22日にはMIYAVIファンクラブメンバーを対象にしたファンクラブツアー、『MYV CREW FAN CLUB TRIP IN KOREA』の開催も決定。開催場所は韓国となり、現地でのスペシャル・ライブを含む2泊3日の旅行パッケージとなっている。 ツアー詳細や申し込み方法は、今週6月7日発表予定。



【セットリスト】

1. Stars

2. Flashback

3. In Crowd

4. Bumps In The Night

5. Dim It

6. No Sleep Till Tokyo

7. Tears On Fire

8. Other Side

9. We Cant Stop It(Rewind)

10. Moon

11. Ha!!!!!

12. GANRYU

13. Survive

14. Fire Bird

15. Raise Me Up

16. Day 1

17. Dancing With My Fingers

18. Under The Same Sky



(アンコール)

1. Hands to Hold

2. Long Nights

3. The Others

4. Strong

5. Whats My Name?



Photo credit by Yusuke Okada





<リリース情報>



MIYAVI

『NO SLEEP TILL TOKYO』



2019年7月24日(水)発売



=収録曲= ※全形態共通

1. Stars

2. No Sleep Till Tokyo

3. Tears On Fire

4. Other Side

5. Samurai 45

6. Butterfly

7. Walk With Me

8. Under The Same Sky

9. We Cant Stop It (Rewind)

Bonus Track:DAOKO × MIYAVI「千客万来」 (映画『Diner ダイナー』主題歌)



◆◆初回限定盤(CD+DVD)6000円(税別)

【CD】全10曲収録

【DVD収録内容】MIYAVI Japan Tour 2019 "THE OTHER SIDE" at Zepp DiverCity(2019年5月11日収録)



◆◆通常盤(CD)3000円(税別)

【CD】全10曲収録



◆◆UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤(初回限定盤+Tシャツ)8000円(税別)

【CD】全10曲収録

【DVD収録内容】MIYAVI Japan Tour 2019 "THE OTHER SIDE" at Zepp DiverCity

【Tシャツ】『NO SLEEP TILL TOKYO』ジャケット・プリントTシャツ

https://store.universal-music.co.jp/product/d2ce3747/



<ツアー情報>



「MIYAVI North America Tour 2019 ”NO SLEEP TILL TOKYO”」



2019年7月25日(木)Vancouver | Vogue

2019年7月26日(金)Seattle | Neptunes

2019年7月27日(土)Portland | Crystal Ballroom

2019年7月29日(月)San Francisco | Slims

2019年7月30日(火)Santa Ana | Observatory

2019年8月3日(土)Tucson | El Rialto Theatre

2019年8月5日(月)Dallas | Trees

2019年8月6日(火)Houston | Scout Bar

2019年8月7日(水)Austin | Come and Take It Live

2019年8月9日(金)Mexico City | Sala Puebla

2019年8月11日(日)San Antonio | Vibes Event Center

2019年8月13日(火)Chicago | House of Blues

2019年8月15日(木)Detroit | El Club

2019年8月16日(金)Toronto | Queen Elizabeth Theatre

2019年8月17日(土)Montreal | Otakuthon Festival

2019年8月19日(月)New York | Sony Music Hall

2019年8月24日(土)Atlanta | The Masquerade





Miyavi Official HP:http://myv382tokyo.com/