ゲームは世界をどう繋いでいるのか？　HIROSHI（FIVE NEW OLD）・平岩康佑氏対談

ゲームがもたらす理想、ゲームが生む夢とはなんなのか? FIVE NEW OLD・HIROSHIがゲーム愛をひたすらばら撒いて進んで行く冒険連載。第2回は、日本のeスポーツ実況の第一人者、平岩康佑氏をゲストに迎え、「ゲーム」が世界をどう繋いでいるのかを語り合う対談を行った。



人種、平等性、仲間、想像力……現代におけるキーワードも多く飛び出しつつ、驚くほど急激なスピードで市場を拡大するeスポーツの魅力、そしてゲームがスポーツになっていくことの背景を学びながら、ゲームと音楽の向かう理想を探った。



ーHIROSHIくんのゲーム愛をひたすら掘って広げていく連載の第2回目です。



HIROSHI:はい! 今日も楽しみにしてきました!



ー今回は、「eスポーツ」を通して、現代のゲームがどういうふうに変貌しているのかを語れたらなと思っています。ということで、日本で初めてのeスポーツ専門の実況アナウンサーである平岩康佑さんをゲストに迎えました。



平岩康佑(以下、平岩):よろしくお願いします。元々は朝日放送でアナウンサーをやっていたんですが、今はeスポーツの大会で実況をやっております。よろしくお願いします!



HIROSHI:日本のeスポーツ実況の第一人者の方とお会いできるなんて、本当に嬉しいです。よろしくお願いします!



ーまず、HIROSHIくんはeスポーツという領域をどれくらい知っていたり、興味を持っていたりするんですか。



HIROSHI:そこまでは詳しくないんですけど、対戦型のゲームで行われて賞金が伴うイベントっていうイメージがあって。日本のゲームで言ったら『ストリートファイター』だったり、『大乱闘スマッシュブラザーズ』だったり。特に『フォートナイト』だったりは、大会がどんどん大きくなっていますよね。僕個人は、『フォートナイト』のビルドしながら戦うのが難しかったんですけど(苦笑)。







平岩:よく知ってらっしゃいますね。『フォートナイト』をはじめとして、まさに今盛り上がっているのが「バトルロイヤルゲーム」と呼ばれるジャンルで。どういうものか説明しておくと、オンラインで100人が武器を持って、最後のひとりになるまで戦うゲームなんです。まさに映画の『バトルロワイヤル』のような世界観なんですけど――その中でも特に人気のある『フォートナイト』の世界大会の予選が今始まったところで、7月に決勝戦がニューヨークであるんですよ。ちなみに、その大会の賞金の総額って、大体いくらかご存知ですか?



HIROSHI:110億円……でしたっけ。



平岩:そうなんです! もの凄い額ですよね。勝ち上がるごとに賞金が出ていって、世界各地での予選を経て決勝戦で勝てば15億円。その総額が110億円になるんです。eスポーツ全体の勢いを象徴する賞金総額かなっていう気がしますね。



HIROSHI:凄い……。僕が「バトルロイヤルゲーム」のことを知ったのはInstagramが最初だったんですよ。というのも、欧米のヒップホップの人たちが、最新ゲームの体験版をプレイできる「アーリーアクセス」の動画を投稿していて。そのゲームのキャラクターを踊らせる機能を使って、ヒップホップでキャラクターにダンスさせる動画だったんですね。で、ヒップホップの人たちがこれだけ熱中しているゲームってなんだろう?と思って調べたら、それが「バトルロイヤルゲーム」で、ドレイクやカニエ・ウェストもやっていて、めちゃくちゃ面白そうだなと。今世界でイケているヒップホップの人たちもそれだけゲームに注目しているし、決してナードの人たちだけのものではないんだなって改めて感じたんですよ。本当に、人を選ばず盛り上がっているんだなって。



ー平岩さんに凄く素朴な質問をすると、eスポーツはどうしてそこまで盛り上がってきたんですか。



平岩:簡単に言うと、スマホが世界中に広まったことで「誰もがゲーム機を持っている」という状態になったのが大きくて。老若男女がスマホを通じて同じゲームができるようになったし、世界的に見ても、『フォートナイト』のプロの選手はどれだけ上手いのか、それこそカニエ・ウェストがどんなプレイをしているのかを誰もが見られるようになった。さっきゲーム内のキャラクターにダンスをさせる話もありましたけど、サッカーのW杯で優勝したフランス代表の選手がゴールを決めた時に、「フォートナイト」で出てくるダンスを踊ったりしたんですよね。



HIROSHI:ああ、そうなんですね。そもそも僕が「バトルロイヤルゲーム」の存在を知ったプラットフォームも、ゲームの専門サイトとかではないわけで。ヒップホップのカッコいいアーティストのInstagramを通じて最新のゲームを知るっていうのも、いろんなもの、いろんな人が絡み合って、ひとつの大きなカルチャーが成り立っていることの表れだなって思います。日本にいるとどうしても日本特有のガラパゴス感がありますけど、海外だと特に、ゲームだけでゲームの文化になっているわけじゃない。





HIROSHI(FIVE NEW OLD)



平岩:本当にそうですよね。ゲームやeスポーツだけで独立したカルチャーというよりは、とても複合的なものだと思います。



HIROSHI:印象的だったのは……つい昨日までアジアツアーを回っていて。タイに行った時に、帯同してくれていたカメラマンがトゥクトゥクではしゃぎ過ぎてスマホを落としちゃったんですよ。そしたら日本に帰る直前にスマホのアイコンがパッと点いて、ローカルエリアの「ここ行って大丈夫か?」っていう場所にあるって出てきたんですよ。それでタクシーで取りに行ったら、細い裏路地にトゥクトゥクのドライバーが3人くらいいて、「日本人か、スマホ探してるのか」って言って携帯を返してくれたんです。そこでも、彼らは洗濯機を回しながら当たり前のように『PUBG』(世界4億人のプレイヤーを持つバトルロイヤルゲーム)をやっていて。ゲームが世界中の人にとって当たり前になってるんだなって改めて実感しましたね。







平岩:日本で言うと「ゲーム=オタク」みたいなイメージが残ってますけど、最近だとアイドルの方や俳優さんもゲームをやっているところをSNSに載っけたりしていますよね。もう、ゲームは「カッコいい人」とか「オタク」とか、最早そういう考え方とは違うカルチャーになり始めてるんですよ。たとえば本田翼さんのゲームの配信で、同じゲームのオンライン同時接続数が17万人までいったことがあったんですよ。それが、ゲーム関連動画としての日本記録なんです(笑)。何億円かけた幕張メッセの3万人のイベントも、一瞬でスコーンと抜かれたという。あれも、業界としては相当な話題になりましたね。





eスポーツ元年はいつ?



ーそれくらいまでeスポーツの市場が拡大してきたのは、どれくらいの期間をかけてのことなんですか。



平岩:5年前くらいに、eスポーツ元年がきたとは言われてたんです。だけど実際のところは、2018年に一気にきましたね。去年だけで、市場規模として13倍にまで伸びたんです。



HIROSHI:1年で13倍!?



平岩:ナショナルクライアントと呼ばれるコカ・コーラやトヨタもeスポーツに出資し始めたのが去年で。その結果として、今年の秋には国体の競技にeスポーツが入ったり。コカ・コーラの冠で『STAGE:0(ステージゼロ)』っていうゲームの甲子園みたいなイベントが開催されたり。去年はeスポーツのプロリーグも多く発足しましたし……。本当のeスポーツ元年が去年やってきた感覚はかなり強かったですね。







HIROSHI:日本でそこまで一気に市場規模が大きくなった要因って、なんですか?



平岩:先ほど『フォートナイト』というゲームの世界大会の賞金総額が110億円だという話をしましたけど、去年、『DOTA』っていうゲームで賞金総額が28億円の大会が海外であったんです。その規模になってくると、日本でもその動きは見過ごせなくなってくるんですよね。そこから徐々に日本でもeスポーツに火がつき始めて。それが、ここにきて市場規模が一気に伸びた要因だと思います。







ーゲームそのもの以上に、ゲームがスポーツになることで生まれてきた新しい魅力もあるんでしょうか。



平岩:ああ、そうですね。これは従来のスポーツでも同じだと思うんですけど、結局は選手が魅力的なんですよね。「スポーツマンシップがないから、eスポーツなんてスポーツじゃない」って言う人もいるんですけど……たとえば去年、『Shadowverse(シャドウバース)』っていうゲームの高校生の甲子園で実況をしたんです。それで負けたチームにインタビューをしたんですけど、3人1組のチームでチームメイトに迷惑をかけてしまったプレイヤーが涙をこらえて俯いて、ひと言も喋れなかったんです。だけどインタビューが終わった後、その泣きそうだった彼が、誰も促していないのに勝ったチームのプレイヤーの肩を叩いて握手して出て行ったんですよ。悔しくてたまらないはずなのに。







HIROSHI:うわ、その話だけでジーンときて泣きそうです……。従来のスポーツだろうと、eスポーツというプラットフォームを介していようと、そこにあるドラマは変わらないですよね。



平岩:そうなんですよ。その姿を見るだけでもう、「eスポーツがスポーツかどうか」っていう議論が要らないと思うんですよ。やっぱり選手にeスポーツの魅力が詰まっていて。それに、誰もが同じ土台の上で戦えるのがeスポーツなんです。プロもアマチュアも、男女の区別も、健常者と障害者の区別もない。全員が同じところで楽しめて、戦えて。それも大きな魅力だと思うんです。実際の野球だったら、どうしても男と女で競技を分けなくちゃいけないじゃないですか。 eスポーツでは、それがないので。



ーちゃんと今の時代性がそこにあるんですね。



平岩:そうなんですよ! 平等性と多様性がそこにある。たとえば17歳の女の子と38歳のプロゲーマーが戦っていたりすると、会場の空気って変わってくるわけですよ(笑)。17歳がプロを倒すのか、やっぱりプロが強いのか……誰しもがヒーローになれる、その土台が揃っているんですよ。



HIROSHI:年齢の話で言うと、ゲームって選手寿命はある意味無制限なのかなって思うんですけど、実際はどういう感じなんですか?



平岩:平等性のあるスポーツだとは話しましたし、実際、いつまでも続けていけるものではあるんですけど……でも実は、選手寿命が短いと言われてるんです。



HIROSHI:え、そうなんですか!



平岩:特に「バトルロイヤルゲーム」で言うと、何しろシビアな反射神経が必要になってくる。そうなると、ピークで言うと16歳から24歳くらいなんです。たとえば「ここに水がある、手に取ろう」って思ってから指先が動くまでがどんどん遅くなっていくんですね、人間って。それは10年で0.000026秒くらいのものではあるんですけど、ゲームの試合になると、「仲間を回復しなきゃ」とか、「この敵に攻撃しなきゃ」とか、とにかくタスクが多い。で、20分の試合になると、その0.000026秒が積み重なって20秒くらいになるんです。その20秒は絶対に取り返せないものなので、年齢とともに衰えていく反射神経はゲームにとって凄くシビアなものなんですよ。実際のスポーツは経験でカヴァーできるところがありますけど、eスポーツの場合は、伝達力がそのままの形で影響するんですよね。だから逆に言うと、プロゲーマーのセカンドキャリアをどうするかっていう問題も浮かび上がってきているんですね。コーチになる、解説に回るっていう道もありますけど……それでも引退後の受け皿は足りていない状況なんです。それは課題ですね。





平岩康佑氏



HIROSHI:なるほど……今人気のあるジャンルっていうのはやっぱり「バトルロイヤル」ですよね。そのジャンルで圧倒的に強いのは韓国だと思うんですけど、韓国はなんでそこまで強くなったんですか?



平岩:2000年台初頭に韓国の産業――サムスンやLGが不安定になった頃に、国として次の産業を育てようとして見つけたのがeスポーツで。国家プロジェクトとして、国全体を上げてeスポーツの市場を育ててきたんですよね。街の至るところに「PCバン」っていうネットカフェに近いものを作って、いつでもオンラインでゲームができるようにしてるんですよ。そうなってくると、韓国のチームやプレイヤーが世界大会を5連覇するようなゲームも多くなってきて。この前もあるゲームの世界大会でロンドンの「ロンドンスピットファイヤー」というチームが優勝したんですけど、そのチームは全員韓国人でしたからね。



HIROSHI:2000年代初期に僕の周りでオンラインゲームを早めにしている友達が多くて、「それはどこのゲーム?」って訊いたら、韓国のゲームであることが多かったんですよ。その頃から今に繋がる下地ができていたと。これはなんとなくのイメージではありますけど、アメリカや欧米の方々はプレイヤー主導でゲームが広がったり、それを見た人が面白そうだと思ったりっていう動きがありますよね。それに対して、韓国を象徴にしてアジアの国は国家主導でゲームの市場が広がっていく。



平岩:それこそ中国は、一攫千金のチャンスとしてプロゲーマーになる方が増えてるみたいなんですね。タイなんかもそうですけど、まだ貧富の差が大きい国では特に、スマホを誰もが持てる時代だからこそひたすらゲームを練習して、ゲームの大会で優勝することを目指す人が多いみたいなんですよ。世界として本当に面白いことになってきていると思いますね。



HIROSHI:平岩さんがeスポーツ専門のアナウンサーになろうと思ったのは、スポーツとしての魅力と同時に、それくらい市場規模が大きくなるという先見もあったんですか?



平岩:元々はただゲームが大好きで、結果としては朝日放送にアナウンサーとして入社しましたけど、そうでなければ任天堂に行く予定だったんですよ。学生の頃もずっと『Call of Duty』っていうFPSゲームに没頭していたし、ゲームの仕事をしたいと思ってたんです。でも、自分がやりたいと思った仕事のチャンスとタイミングをいただいたのでアナウンサーになったんですけど……でも僕が迷っているうちに、もし他の誰かが「ゲーム実況の第一人者」になってしまったら絶対に嫌だと思って。それで、eスポーツの実況をするために朝日放送を飛び出しました。……朝日放送のアナウンサーの頃も休みの日は16時間くらいゲームをやってたんですよ(笑)。お酒も絶対に飲まなかったですね、だって酔っ払ったらゲームで勝てないので。







HIROSHI:はははははは。先ほどおっしゃっていたeスポーツの魅力だったり、選手の面白さだったりは元々知っていたんですか?



平岩:いや、それは実際に現場に行くようになってからわかったことでした。ただ、オンラインゲームをやっていると、顔も見えないし素性もわからないからこそ、凄くフラットな関係で助け合いがあったりするじゃないですか。それがちゃんと生の現場でも存在しているんだなっていうことに感激したんですよね。



HIROSHI:わかります! たとえば最近アジアツアー中に現地のコーディネーターにもらった『デビルメイクライ5』をやっていたんですけど、元々はひとりプレイのゲームなのに、オンラインで人に見てもらえるようになってるんですね。いいプレイがあったら「いいね」を送り合える仕組みができていて。今までだったらひとりだけでやっていたゲームも、国境を越えた共通言語になりつつあるんだなって思ったんですよ。たとえば難しくて有名な『ダークソード』っていうゲームをやっている時も、いろんな人が助けてくれてようやくボスに勝てたりするわけで。あれが素敵ですよね。







平岩:『ダークソード』って、難易度が高くて有名なゲームですよね。解説しておくと、マリオで言うクリボーにボコボコにされてしまうくらい難しいアクションゲームで。だから、普通に戦ってもボスの足元にも及ばないんです。だけど、たまにオンラインで誰かが入ってきてくれて、助けてくれる。



HIROSHI:そもそも協力し合う前提で作られているゲームですよね。でも、プレイヤー同士の会話はなくて、キャラクター同士のお辞儀だけで、助けてくれてボスを倒したらサッと消えていくんですよね。そのサラッとしたコミュニケーションが逆にいいというか。同時多発的にいろんな問題が起こっている世の中ですけど、だからこそ、優しさとか思いやりとか、助け合いとか、そういうものがゲームの中で感じられることがうれしかったりすると思うんですよ。eスポーツの話にもありましたけど、そもそもゲームの中ではボーダレスな世界なわけだから。





ゲームを通じて生まれるもの



ー顔の見えないコミュニケーションツールが増えたけど、そこで扱われるのは言葉だから、白か黒か、正解か不正解か、っていう極端さが露わになって、お互いへの想像力と思いやりが置いてけぼりになってしまう側面がある。だけどゲームだと、もっと純粋でフラットな助け合いや楽しさが生まれていきますよね。



平岩:そうですよね。ゲームだからこそ、お互いのピュアな部分が見えたりするんですよ。この人はかなり人を助けてくれるな、とか。この人は結構無理するタイプだな、とか(笑)。そう考えると、凄く新しいコミュニケーションの形を作っている最中なのかなっていう気がしてきましたね。自分の知っている人と一緒にゲームをやっている時でも、もちろん優しさや思いやりはありますよ。だけど、知らない人とでもボーダレスに繋がれて純粋な助け合いができるのがオンラインゲームだっていうことも、もっといろんな人に知って欲しいですね。



HIROSHI:それに、パーソナリティがそこにないからこそ、ゲームを通じて生まれる博愛もありますよね。女性のキャラクターを使っている男性のプレイヤーもいるだろうし、年齢が上だろうと下だろうと関係なくて。そのフラットさとか、お互いを無条件に思いやれたり想像力を働かせたりっていうのは、今の世の中に一番大事なことかもしれないなって思うんですよね。



平岩:たとえば僕が『PUBG』をやっていた時に、オンラインで4人ひと組だったんですよ。そのチームの中に台湾人のプレイヤーがいて、今度大阪に行くんだって言ってて。その当時の僕は大阪に住んでいたので、「じゃあ会おうよ!」っていうことになって、本当に一緒にご飯に行ったんです(笑)。ゲームの中だけど、助け合った記憶がある状態で人と実際に会えるのは凄く楽しくて、すぐに仲よくなれましたね。



HIROSHI:素敵な話だ……。



平岩:たとえばそれがサバイバルゲームで相手を撃つ内容だったとしても、「勝ちたい」っていう気持ちでやる人はたくさんいると思いますけど、相手の頭をめちゃめちゃに撃ち抜きたいっていう気持ちでやってる人はそんなにいないと思うんですよ。それに、論文も発表されていて、残虐なゲームをやっていたとしても、子供の残虐性には直結しないっていうことが発表されている。だから、前々から言われている「残虐なゲームをやるとよくない」っていうよりも、チームで団結して勝とうとしている部分の熱さや面白さを見て欲しいなっていう気持ちは強いですね。



HIROSHI:そうですよね。それに今って、音楽においてもゲームにおいても、日本の自分達の世代が頑張って世の中の閉塞感を打開しようとしてるなって思うんですよ。たとえばeスポーツがちゃんと世界的なビジネスになっていることも、好きなものに対してひたむきに向き合うことを世の中がより一層認めるようになってきていることの表れだと思っていて。日本の風土の中で特にゲームや音楽はそうですけど、「遊びでしょ」って言われやすいものだと思うんです。だけど、「自分の好きなことはたかが遊びなんだ」って引け目に感じず、好きなことに対して堂々と胸を張れる世界になって欲しいし、そういう空気を作っていけたらいいですよね。



ーゲームと音楽を生業にしているのも、計算のできない世界に「好き」っていう気持ちだけで飛び込んで行ったところから始まっているわけですよね。そうして飛び込む時点での勇気まで削がれてしまう世の中ではあって欲しくないですよね。



平岩:「ゲーム」の在り方が純粋に「好きなことを貫く」という見方になれば、他のジャンルでもどんどん好きなものをやれる世の中になっていくと思うんですよ。だって不思議じゃないですか、高校野球だったら1日10時間も体にムチを打って練習していることに対しては「美しい」と言われるのに、ゲームとかだと、遊びのように思われてしまう。だけど、何か好きなものに没頭しているっていうことにおいては一緒のことだと思うし、好きなことを貫くっていうことは必ず人にとって財産になると思うんです。



HIROSHI:音楽も、目に見えないものだからこそ国境や人種の違いも超えていけるんだなって実感することばっかりなんですよ。それこそアジアツアーを回ってもそれは強烈に感じたことで。自分達の音楽性も含めて、日本だからこそ生まれたものを伝えて行くために、世界の音楽に対しても線を引かずにバンドとして吸収していきたいと思ってますね。



ーおふたりとも、大きく見れば同じ方向、同じ理想を掲げているんだとわかるお話を伺えたと思います。この先の展望としては、どういうものがあるのかを最後に訊いてもいいですか。



平岩:そうですね……日本国内の話で言うと、eスポーツの興行としての規模をプロ野球以上のものにしたいと思っていて。というか、この5年でプロ野球を抜きたいと思っていて。今のプロ野球の興行としての規模が2000億円と言われているんですけど、それ以上の規模にeスポーツを持っていきたい。たとえばプロ野球って、細かいルールがわからなくても仕事帰りにビールを飲みながら観て、ホームランに盛り上がって、人と一緒に熱狂できる場になっているじゃないですか。そういう場所として、eスポーツを成長させたいなって思ってますね。で、僕個人で言うと、ゲームからもらったものは「考える力」だと思っているんですよ。人間って、意外と考えることをしないじゃないですか。受動的にテレビを観て、流れてくるニュースを見て。それは楽かもしれないけど、ゲームって、自分で考えないと負けちゃうんですよ。たとえばボスに負けた後に、「なぜ負けたのか」を考えて、改善して策を練る。その繰り返しをやるうちに、ゲームから考える力を学ばせてもらった気がします。まあ、それを勉強でやれればよかったんですけどね!(笑)。



HIROSHI:はははははは! 心から好きになったものなら、考えたり、課題と向き合ったりすることも自然とやるようになっていったりしますよね。だからこそ僕も、自分が好きになったものに誇りを持って、それを愛している自分のことを自分で愛して欲しいって伝え続けていきたいと思ってます。日本人として誇りを持って出せるもの、アジア人として誇りを持って出せるもの、そして世界市民として誇りを持って出せるもの。どんどんボーダーを突破して、好きなものだけで繋がっていきたいですね。明後日からタイにまたライブに行くんですけど、音楽だけじゃなくても、自分がもうひとつ愛しているゲームっていうカルチャーでも世界と繋がれるんだって実感できる機会を日々感じているので。誇りを持って、好きなものを貫いていきたいですね。







平岩康佑

フリーアナウンサー、株式会社ODYSSEY代表取締役。1987年、 東京都品川区生まれ。朝日放送のアナウンサーとして、プロ野球やJリーグ、箱根駅伝などの実況を担当。2018年春に同社を退社し、株式会社ODYSSEYを設立。日本最大級のeスポーツイベントRAGEやパワプロチャンピオンシップなどで実況を担当している。https://www.odyssey-esports.com/



