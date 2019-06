林鼓子(はやしここ)。2002年5月15日生まれ。静岡県出身。エイベックス・ピクチャーズ、81プロデュース所属。ニックネーム:はやまる。主な出演は『キラッとプリ☆チャン』桃山みらい役、『Wake Up, Girls! 新章』速志歩役、『約束のネバーランド』ダムディン/エウゲン役、『KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-』鷹梁渚役など