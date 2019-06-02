明治安田生命J3リーグが5月30日から6月2日にかけて各地で行われた。
3位ロアッソ熊本は首位ギラヴァンツ北九州との首位攻防戦を制し2位と勝ち点差「2」をつけて首位に浮上した。2位カマタマーレ讃岐はガイナーレ鳥取に1－0と競り負け他の上位陣を突き放すことはできなかった。
結果2位から6位までの勝ち点差は1に詰まっており、10位から15位までの6チームは同じ勝ち点12で混戦となっている。
今節の結果と順位表は以下の通り。
■J3第10節
セレッソ大阪U－23 0－3 ヴァンラーレ八戸
ガイナーレ鳥取 1－0 カマタマーレ讃岐
ザスパクサツ群馬 4－1 FC東京U－23
SC相模原 1－0 いわてグルージャ盛岡
ブラウブリッツ秋田 0－2 福島ユナイテッドFC
アスルクラロ沼津 1－3 Y.S.C.C.横浜
AC長野パルセイロ 1－2 カターレ富山
ガンバ大阪U－23 3－1 藤枝MYFC
ギラヴァンツ北九州 1－2 ロアッソ熊本
■J3順位表
1位 熊本（勝ち点20／得失点差＋5）
2位 北九州（勝ち点18／得失点差＋5）
3位 讃岐（勝ち点18／得失点差＋3）
4位 富山（勝ち点17／得失点差＋3）
5位 C大23（勝ち点17／得失点差＋2）
6位 藤枝（勝ち点17／得失点差－2）
7位 G大23（勝ち点15／得失点差＋6）
8位 相模原（勝ち点14／得失点差0）
9位 岩手（勝ち点13／得失点差－1）
10位 群馬（勝ち点12／得失点差＋2）
11位 鳥取（勝ち点12／得失点差－2）
12位 福島（勝ち点12／得失点差－2）
13位 長野（勝ち点12／得失点差－2）
14位 沼津（勝ち点12／得失点差－2）
15位 YS横浜（勝ち点12／得失点差－5）
16位 八戸（勝ち点11／得失点差＋1）
17位 秋田（勝ち点10／得失点差－3）
18位 F東23（勝ち点7／得失点差－7）
■J3第11節（6月8日、9日）
▼8日
14：00 F東23 vs 長野
▼9日
13：00 八戸 vs 藤枝
13：00 岩手 vs 沼津
13：00 福島 vs 相模原
13：00 YS横浜 vs 北九州
14：00 富山 vs 秋田
14：00 G大23 vs 讃岐
15：00 群馬 vs 鳥取
19：00 熊本 vs C大23