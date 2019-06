1952年から同じフェラーリを所有し続ける人物│ファクトリーでエンツォにも

ロドルフォ・フンコ・デ・ラ・ヴェガ(95)、1952年フェラーリ212インテルを受け取りにフェラーリの工場に行った時エンツォに出会った。その車は手放すことなく、今も持っている。



1951年11月、フェラーリはメキシコを横断する高速で危険なカレーラ・パナメリカーナのレースで1位と2位を獲った。そのことが、当時できてそう長くない会社を有名にすることに貢献した。家族が経営していた新聞事業を引き継ぐために生まれ故郷のメキシコに帰り、そのレースが通過するのを観戦したロドルフォ・フンコ・デ・ラ・ヴェガにとって、人生を変えるものとなった。



彼はそこでフェラーリを手に入れることを心に誓い、その後実際に手に入れ、今でもギア社のボディーの1951年製 212インテルを所有し、乗り続けている。



「僕はパナメリカーナにいたんだ、そしてピエロ・タルッフィ(212インテル・ヴィニャーレでレースに勝った)に会い、彼にフェラーリを買いたいと言ったんだ。彼が僕に、次にヨーロッパに来るのはいつなのか聞いて来たから、来年の終わりだと答えた」



「彼に電話して、会ったんだ。彼は『これがあなたの車だよ』と言い、僕は『なんだって?』と言った。その車は真新しい車ではなく、確か2000kmぐらい走ったやつだった。その車を買った人は、買ったはいいが維持できなかったらしい。でもそれしかなかったんだ」



当時メキシコにはフェラーリのスペシャリストはもちろんいなかった。だから、フェラーリの工場に行った時、ロドルフォはメカニックに、どうやって整備すればいいか教えてくれる様に頼んだ。そこで、エンツォと偶然出くわした・・・



「小さい頃から車の作業をするのが好きだった。当時何度真っ黒に汚れてしまったか、覚えられないくらいだ。でも、メカニックはとても親切で、いいやつで、オイルのプレッシャーが上がるまでは回転数を上げない、どのように面倒をみればいいか、何をすればいいか等の大きなアドバイスをしてくれた」







「ちょうどその時にエンツォに会った。メカニックと話をしている時に彼は出て来て、彼の車の方に歩いていった。彼が自分で運転するなんて、考えてもみなかったよ」



「彼は僕に言ったんだ(ロドルフォは脅す様な声で)、『なんか用か?』僕は彼に、アメリカに車を持って行くところで、車を整備できるように、メカニックと話をしててところだと言った。『ふーん』と彼は言った。彼は無骨で感じの悪いヤツだったが、メカニックは彼のことを尊敬しているのが分かった」



「フェラーリをイタリアからヒューストンに送った。僕はある夕方それをヒューストンで受け取り、そこから120マイル程のテキサス州内のメキシコとの国境まで運転して行った。警察がやって来て『この外車は誰の車だ?』と聞き、スピード出すなよ、捕まえるぞ!国境を超えたらスピード出していいから』と言った。そして私は言われたとおりにやったんだ」



その時ロドルフォは34歳で、速い車に不慣れではなかった。彼の父親が病気になる以前、数年テキサスの大学で勉強していた。学業を切り上げ、家業を手伝うため、メキシコのモンテレイの実家へ帰った。彼は自分でもポルシェのディーラーや軽飛行機の販売を含む事業を展開し、メキシコのエリートたちと交流を持った。



「僕たちはフェラーリでロードツアーに行った。集まったらすぐに出かけたもんだ。メキシコを出て、テキサスの丘陵までドライブした。僕と僕の妻と友だち全員フェラーリを持っていた」







「マテオス大統領はフェラーリを持っていて、僕は彼とドライブしたものだ。私たちは馬が合い、彼はとても親切な紳士で、本当のフェラーリファンだった。当時、私たちはクレイジーな友だちらと一緒にメキシコシティーの外環状線を走った。結構な人数。僕たちは完全に守られていた、それが良くもあった。外環状線は僕たちのために閉ざされていたんだ」



「何年も後になって、大統領が乗っていた車をアメリア・アイランド・コンクールで見たんだ。僕の車はその横に駐車されていた。僕は『この車知ってると思うんだ。右のリアフェンダーが壊れてた』と言った」



「いったいどうしてそれを知ってるんだ?」オーナーが尋ねた。「僕もその場にいたからね」







ロドルフォは、その車をとても誇りに思っていて、見せたり、毎週近所を運転して回るのが大好きだ。数年前の乗馬での事故のせいで左ひざが弱ってしまったが、そんなことで彼が運転を止めることはない。彼は運転席に乗り込み、アクセルをポンピングしてキーを回す。エンジンがゆっくりと3回転し、そしてパーフェクトに点火し、パイプの一つからオイルの煙が一筋出る。ロドルフォは車の周りを回ってチェックする。



「いつも始動する。問題なんてない(彼はゲン担ぎに植木鉢を触る)。僕がやってきたのは、バルブをチェックして、キャブレターがきれいか確かめ、オイル交換し、不凍液を交換することだけだ。いつも世話をしてやり、空調のきいた場所で保管している」



「1975年に再塗装したが、それ以来何もしていない。ワックスをかけるだけ。この車は一度も衝突したことはないが、塗料がヒビ割れの様だったんだ。あまりにもこの車を誇りに思っていて、そのままにしておくことができなかったんだ。シートは革を掃除し、滑らかにするだけ。クロームメッキをやり直したことがあるかって?フロントグリルはイエスで、バンパーはノー、ヘッドライトはノーで、ホイールはもちろんやり直したよ」



彼は、また別のコンクールを思い出してくすくす笑い出す。「212を見せている男がいたんだ。全てクロームメッキしたやつ!僕は近くに彼が立っていると知らずに『なんてこった、誰がこんなことをやったんだ』って言ったんだ」



まだくすくす笑っている。ロドルフォは車にまた乗って、私道から出るためにハンドルを握っている。



「若い男にとってもこのハンドルは重いんだ。動いている間は大丈夫で、僕でもなんとかなる。止まっているときはまた別の話さ。僕は95歳で、昔ほど体が柔軟ではない、それが現実さ」







ロドルフォは、かれこれ13年住んでいるフロリダの所有地での攻めのドライブに私たちを乗せてくれた。



「これに乗ることがどんなに難しいかってことをいつも忘れてしまうんだ。難しいけど、ハイスピードでは良くなる。エンジンはパーフェクト!とても、とても滑らかなんだよ。3速で時速20マイルいける。どのギアでも2000回転キープしても大丈夫なんだ」



『リリアン(ロドルフォの亡き妻)はこの車が大好きだったけど、運転するのは好きじゃなかった。いつもこれと彼女のメルセデスとを比べてた。僕はいつも、全く別の生き物だから比較することなんてできないよ!と彼女に言っていた。彼女はひどいドライバーだった、と彼は静かに言い加える。



「本当に何度となくこの車を買いたいと言うオフファーがあったけど、売らないよ。ぼくが長年所有してきたんだから。僕が僕の車全てにしたことは、有限責任会社に属させるってことだ。友だちに、僕が死んだら車は彼らの好きにしていいと言ってある」



Left and Below

左と下

ロドルフォ・フンコ・デ・ラ・ヴェガはこの1951年製のフェラーリ212イン

テルをまだ新しい時から所有している。窓のステッカーは古いが、その歴史を

語っている。速度計は、過去にたくさん使われていた。

Above and left

上と左

ロドルフォのフェラーリは、オリジナルの革のシートと内装を保っている。使

い古されているが、60年以上経過してもまだ原型をとどめている。彼は毎週

その車を外に出すが、マゼラーティのボラ程激しい運転はしない(これはまた

別の話である・・・)。