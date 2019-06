板野友美が7月15日(月・祝)12:00からFODで配信され、フジテレビで同日深夜に放送されるドラマ「僕はまだ君を愛さないことが出来る」のオープニングテーマを担当することを発表した。

これは昨日6月1日に東京・マイナビBLITZ赤坂で行われたワンマンライブ「板野友美 LIVE 2019」にて板野本人より発表されたもの。オープニングテーマは板野が作詞のみならず作曲にも初挑戦した新曲「君に贈るうた」で、マイナビBLITZ赤坂公演のアンコールにて板野は「今回の新曲は、作詞だけでなく初めて作曲もしました。女性の背中を押す素敵な楽曲になっています」とファンに伝え、さっそくその新曲を披露した。またアンコールでは新曲披露に加え、ライブツアー「板野友美 LIVE TOUR 2019」の開催が発表された。このツアーで板野は大阪・大阪ビジネスパーク円形ホール、神奈川・神奈川ランドマークホール、愛知・中電ホールの3会場を回る。

昨日の公演では板野が4人のダンサーを引き連れてステージに登場。「ようこそ! 1年ぶりのライブです。一緒に踊って歌って発散して帰ってほしいと思います!」と挨拶し、「OMG」「Dear J」などダンスチューンを次々にパフォーマンスした。その後、白いドレスに着替えてステージに戻り「君。」「One Last Kiss」とバラードを熱唱。MCで「年を重ねると本当は初めて経験したことなのに勝手に答えを出しちゃって、恋ができなかったりしますよね? そんな人たちにも初恋のキュンキュンする気持ちを思い出してほしいと思ってかわいらしい曲にしました。皆さん恋する気持ちを思い出して聴いてください」と話した板野は、2月にリリースしたシングル「すき。ということ」を届けた。

「板野友美 LIVE 2019」2019年6月1日 東京都 マイナビBLITZ赤坂 セットリスト

01. Come on!

02. Little Devil Girl

03. 白黒

04. OMG

05. Girls Do

06. Dear J

07. Gimme Gimme Luv

08. 君。

09. One Last Kiss

10. #いいね!

11. COME PARTY!

12. すき。ということ

13. Queen Bee

14. Crush

<アンコール>

15. JAN-PARAN!!

16. すき。ということ

17. 少女A

18. 君に贈るうた

19. For you, For me

FOD・フジテレビ「僕はまだ君を愛さないことが出来る」

2019年7月15日(月・祝)

FOD:12:00より配信

フジテレビ:同日深夜に放送

<出演者>

足立梨花 / 白洲迅 / 浅香航大 / 松本妃代 / 佐久間悠 / 早織 / 中村久美 / 永野宗典 / 廣川三憲 / かとうかず子 / and more

板野友美 LIVE TOUR 2019

2019年10月19日(土)大阪府 大阪ビジネスパーク円形ホール

OPEN 17:30 / START 18:00



2019年10月26日(土)神奈川県 横浜ランドマークホール

[1部]OPEN 13:30 / START 14:00

[2部]OPEN 17:30 / START 18:00



2019年11月3日(日・祝)愛知県 中電ホール

START 17:30 / START 18:00