明治安田生命J1リーグ第14節が5月31日と6月1日に各地で行われた。
横浜F・マリノスは湘南ベルマーレとの“神奈川ダービー”を制して3連勝。3位に浮上した。また、首位FC東京は大分トリニータをホームに迎え、久保建英の2ゴールなどで大分を突き放して勝利し、2位との勝ち点差を広げた。
4連敗中だった浦和レッズはアウェイで好調川崎フロンターレと対戦。試合終了間際に森脇良太のゴールで追いついて連敗から脱出した。
今節の結果と順位表は以下の通り。
■J1第14節
湘南ベルマーレ 1－2 横浜F・マリノス
北海道コンサドーレ札幌 1－0 サンフレッチェ広島
ベガルタ仙台 3－1 名古屋グランパス
FC東京 3－1 大分トリニータ
ジュビロ磐田 1－1 ヴィッセル神戸
サガン鳥栖 0－1 セレッソ大阪
松本山雅FC 1－1 清水エスパルス
川崎フロンターレ 1－1 浦和レッズ
ガンバ大阪 1－1 鹿島アントラーズ
■J1順位表
1位 FC東京（勝ち点33／得失点差＋14）
2位 川崎（勝ち点27／得失点差＋12）
3位 横浜FM（勝ち点27／得失点差＋7）
4位 名古屋（勝ち点24／得失点差＋10）
5位 鹿島（勝ち点24／得失点差＋9）
6位 大分（勝ち点24／得失点差＋5）
7位 札幌（勝ち点23／得失点差＋1）
8位 広島（勝ち点20／得失点差＋6）
9位 C大阪（勝ち点20／得失点差＋3）
10位 浦和（勝ち点18／得失点差－7）
11位 湘南（勝ち点17／得失点差－3）
12位 松本（勝ち点16／得失点差－9）
13位 神戸（勝ち点14／得失点差－4）
14位 磐田（勝ち点13／得失点差－5）
15位 G大阪（勝ち点13／得失点差－6）
16位 仙台（勝ち点13／得失点差－7）
17位 鳥栖（勝ち点13／得失点差－12）
18位 清水（勝ち点13／得失点差－14）