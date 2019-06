アニソンの充実ぶりで知られるタワーレコード新宿店のアニメ担当バイヤー樋口翔さんが、アニソンの売れ筋や販売現場の生の声を伝える「新宿アニソンスコープ」。同店の5月20~26日の1位は、女性シンガーVALSHE(バルシェ)さんの12枚目のニューシングル「SYM-BOLIC XXX」でした。

◇先週の結果

「SYM-BOLIC XXX」は、VALSHEさんにとって通算100曲目となる楽曲を表題曲にしたシングル。ゴリゴリのデジタルサウンドと、VALSHEさんのキレのあるボーカルが絡み合った表題曲のほか、アコースティックやゴシック系の楽曲など全4曲の新曲を収録したバラエティー豊かな1枚となっています。

2、3位には、アイドルをテーマにしたスマートフォン向けゲーム「Tokyo 7th シスターズ」(ナナシス)発のCDがランクインしました。ナナシスは、アイドル氷河期といわれる西暦2034年が舞台の人気ゲームで、大人系、近未来テクノポップ系、ガーリー系などさまざまなタイプのアイドルやユニットが登場するのが魅力です。

2位に登場したのは、ゲームに登場する本格派ロックユニット「The QUEEN of PURPLE」の初となるフルアルバム「I’M THE QUEEN」。全曲がCD初収録の楽曲で、楽曲構成を含めナナシスの総合プロデューサーの茂木伸太郎さんのロックへのこだわりが詰まったアルバムとなっています。ゲームのファンのみならず邦楽ファンにも聴き応えのある内容です。3位には、ゲーム中で主人公ユニットのライバルとして登場するユニット「AXiS」のファーストシングル「HEAVEN’S RAVE」が登場しました。“最凶のライバル”というふれこみにふさわしい、攻撃的なサウンドスタイルのアッパーチューンが収録されています。

ほかにも、声優の田村ゆかりさんのミニアルバム「Strawberry candle」が6位に。7位には、アニメ「響け!ユーフォニアム」の劇場版「劇場版 響け!ユーフォニアム~誓いのフィナーレ~」の劇伴と、吹奏楽部の演奏シーンの楽曲を収録したサントラ「アニメ『劇場版 響け!ユーフォニアム~誓いのフィナーレ~』オリジナルサウンドトラック The Endless Melody」、9位には、音楽ユニット「angela(アンジェラ)」によるアニメ「蒼穹のファフナー THE BEYOND」のオープニングテーマ「THE BEYOND」が登場しました。

◇今週の動向

スマートフォン向けゲーム「アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ(ミリシタ)」のCDシリーズ第17弾「THE IDOLM@STER MILLION THE@TER GENERATION 17 STAR ELEMENTS」、テレビアニメ「キャロル&チューズデイ」のテーマ曲を収録した「Kiss Me/Hold Me Now」、声優の宮野真守さんのニューシングル「アンコール」に注目しています。

◇タワーレコード新宿店アニソンコーナーランキング(左からタイトル、アーティスト)

1位 「SYM-BOLIC XXX」 VALSHE シングル

2位 「I’M THE QUEEN」 The QUEEN of PURPLE アルバム

3位 「HEAVEN’S RAVE」 AXiS シングル

4位 「Returner Butterfly」 立花理香 シングル

5位 「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS LITTLE STARS! Max Beat」 高垣楓(CV:早見沙織)/鷹富士茄子(CV:森下来奈)/二宮飛鳥(CV:青木志貴)/松永涼(CV:千菅春香)/大和亜季(CV:村中知) シングル

6位 「Strawberry candle」 田村ゆかり アルバム

7位 「アニメ『劇場版 響け!ユーフォニアム~誓いのフィナーレ~』オリジナルサウンドトラック The Endless Melody」 松田彬人 アルバム

8位 「咲かせや咲かせ」 EGOIST シングル

9位 「THE BEYOND」 angela シングル

10位 「THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 052-054 白菊ほたる・森久保乃々・佐藤心」 白菊ほたる(CV:天野聡美)/森久保乃々(CV:高橋花林)/佐藤心(CV:花守ゆみり) シングル

◇プロフィル

樋口翔 タワーレコード新宿店7階(邦楽・販売促進)アニメ担当バイヤー。2014年に町田店から異動。アニメにハマったきっかけは「新世紀エヴァンゲリオン」「BLUE SEED」「VS騎士ラムネ&40炎」など1990年代の作品で、アニソンの中でもキャラソン、とりわけアイドルアニメ関連の楽曲を愛聴。マイアンセムは「アイドルマスターミリオンライブ!」から「Up!10sion Pleeeeeeeeease!」。お気に入りのアニメ、ゲーム作品は「プリティーリズム」「アイドルマスター」「フォトカノ」「サクラ大戦」など。