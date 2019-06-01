THA BLUE HERBがニューアルバムの収録曲とジャケ写、ツアー日程公開

7月3日にリリースを控えたTHA BLUE HERBのニューアルバム『THA BLUE HERB』の収録曲、ジャケット写真・アートワーク本日公開された。
THA BLUE HERBはラッパーILL-BOSSTINO、トラックメイカーO.N.O、ライブDJ DJ DYEの3人からなる一個小隊。1997年札幌で結成され、以後も札幌を拠点に自ら運営するレーベルからリリースを重ねてきた。そんな彼らが結成20周年を経てたどり着いた、7年振り、5枚目のニューアルバムは自身のグループ名を冠したセルフタイトル『THA BLUE HERB』。今回の作品は2枚組全30曲、150分超の収録時間になる大型作品となった。完全自主制作、フィーチャリングなしの真っ向から向き合って完成したアルバムとなっている。
また、アルバム発表後のツアー日程も解禁された。詳細は以下より。
＜リリース情報＞
THA BLUE HERB
『THA BLUE HERB』
発売日：2019年7月3日（水）
●通常盤●
フォーマット：2CD（初回限定デジパック仕様、歌詞カード付属）
価格：4500円（税抜）
●生産限定盤（インスト・ディスク付属4CD仕様）●
フォーマット：4CD（インスト・ディスク付属、特製三方背ケース付属デジパック仕様、歌詞カード付属）
価格：6000円（税抜）
収録曲
［DISC 1］
1. RETURNING
2. EASTER
3. WE WANT IT TO BE REAL
4. 介錯
5. AGED BEEF
6. A TRIBE CALLED RAPPER
7. 凶兆序曲
8. THERES NO PLACE LIKE JAPAN TODAY
9. REQUIEM
10. GETAWAY
11. SUVARNABHUMI TRANSIT
12. HIGHER ON THE STONE
13. TWILIGHT
14. KEEP ON AND YOU DONT STOP
15. THE BEST IS YET TO COME
［DISC 2］
1. DETERMINATION
2. TRAINING DAYS
3. 阿吽
4. HEARTBREAK TRAIN （PAPAS BUMP）
5. UP THAT HILL （MAMAS RUN）
6. COLD CHILLIN
7. 一切空
8. LOYALTY
9. LIKE THE DEAD END KIDS
10. スーパーヒーロー
11. SMALL TOWN, BIG HEART
12. LOSER AND STILL CHAMPION
13. 今日無事
14. MAKE IT LAST FOR...
15. LANDING
初回店頭特典
活動休止前最後のライブ@石巻BLUE RESISTANCE（2017年12月30日）のライブ映像を完全収録したDVD
※注意 : 特典付与店舗に関しましては各位店頭で事前に御確認ください。無くなり次第終了致します。
＜ツアー情報＞
THA BLUE HERB
5th ALBUM「THA BLUE HERB」RELEASE TOUR
ツアー日程
2019年8月23日（金）町田 CLASSIX
2019年8月24日（土）中野 heavysick ZERO
2019年8月26日（月）名古屋 CLUB QUATTRO
2019年8月27日（火）京都 MUSE
2019年8月29日（木）広島 CLUB QUATTRO
2019年8月31日（土）福岡 DRUM Be-1
2019年9月1日（日）那覇 Output
2019年9月3日（火）大阪 CLUB QUATTRO
2019年9月4日（水）金沢 AZ
2019年9月6日（金）新潟 GOLDEN PIGS RED STAGE
2019年9月7日（土）熊谷 HEAVENS ROCK （VJ-1）
2019年9月10日（火）東京 LIQUIDROOM
2019年9月13日（金）郡山 PEAK ACTION
2019年9月14日（土）水戸 CLUB MURZ
2019年9月15日（日）BAYCAMP 2019
2019年9月18日（水）仙台 enn 2nd
2019年9月20日（金）山形 Sandinista
2019年9月22日（日）宇都宮 HEAVENS ROCK 2/3 （VJ-4）
2019年9月23日（月）つくば OctBaSS
2019年9月28日（土）夏の魔物 2019
2019年9月29日（日）江ノ島 OPPA-LA
2019年10月2日（水）札幌 KRAPS HALL
2019年10月4日（金）北見 UNDERSTAND
THA BLUE HERB RECORDINGS オフィシャルHP：http://www.tbhr.co.jp
7月3日にリリースを控えたTHA BLUE HERBのニューアルバム『THA BLUE HERB』の収録曲、ジャケット写真・アートワーク本日公開された。
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