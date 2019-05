FIFA U-20ワールドカップ ポーランド2019は5月31日、グループステージ全試合が終了し、決勝トーナメントに進出する全16チームが決定した。

グループBを1勝2分で2位通過したU-20日本代表は、U-20韓国代表(グループF 2位/2勝1敗)と決勝トーナメント1回戦(ラウンド16)で対戦する。両国は2003年のUAE大会でも1回戦で対戦し、延長戦の末、日本が2-1で勝利した。

また、開催国のポーランド、ナイジェリア、エクアドル、パナマはグループ3位ながらラウンド16進出が決定。日本と同じグループBを首位通過したイタリアは、ポーランドと対戦する。

ラウンド16の対戦カードは以下の通り。

【6月2日】

イタリア(グループB 1位) vs ポーランド(グループA 3位)

コロンビア(グループA 2位) vs ニュージーランド(グループC 2位)

【6月3日】

ウルグアイ(グループC 1位) vs エクアドル(グループB 3位)

ウクライナ(グループD 1位) vs パナマ(グループE 3位)

セネガル(グループA 1位) vs ナイジェリア(グループD 3位)



【6月4日】

日本(グループB 2位) vs 韓国(グループF 2位)

フランス(グループE 1位) vs アメリカ(グループD 2位)

アルゼンチン(グループF 1位) vs マリ(グループE 2位)

※日本は韓国に勝利すれば、セネガル vs ナイジェリアの勝者と準々決勝で対戦する。