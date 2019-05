YoutTubeでのチャンネル登録者数240万人超、中高生を中心に圧倒的な人気を誇るYouTuberユニット“スカイピース”が、TVアニメ『BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS』に声優として出演。2人のキャラクターがアニメに出演することが決定した。

2019年6月26日(水)に2ndアルバム『BE BOY』と3rdシングル「Ride or Die」を同時リリースするスカイピース。「Ride or Die」は、TVアニメ『BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS』のEDテーマとなっている。

長くファンに愛されている同アニメシリーズの中でも、テーマソングを歌唱したアーティストが、声優としてもキャラクターとしても出演することは初めてのこと。気になる放送日は6月30日(日)夕方5:30から放送される第113話「隊長の素質」となる。

(C)岸本斉史 スコット/集英社・テレビ東京・ぴえろ