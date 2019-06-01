劇場版「『Fate/stay night [Heaven's Feel]』II.lost butterfly」のBlu-ray / DVD完全生産限定版の、武内崇描き下ろしジャケットイラストが公開された。

8月21日にリリースされるBlu-ray / DVD完全生産限定版には、武内描き下ろしBOXのほか、須藤友徳監督描き下ろしデジジャケット、オリジナルサウンドトラック、特典ディスク、ブックレット、イラストブックなど特典が付属。また特典ディスクにスタッフ・キャストが登壇した舞台挨拶の様子が、100分以上にわたって収録されることも明らかに。さらに武内の描き下ろしイラストを紹介する動画と、「lost butterfly」のダイジェストPVも公開された。

1月12日に公開された「『Fate/stay night [Heaven's Feel]』II.lost butterfly」は動員数109万人、興行収入16.7億円を突破し、前作の第1章を上回る記録を達成した。全3章で構成される劇場版の最終章となる「『Fate/stay night [Heaven's Feel]』III.spring song」は、2020年春にロードショー。

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