チック・チック・チック、享楽的な2つの新曲を突如リリース

ニック・オファー率いるNYのディスコ・パンク・バンド、!!!(チック・チック・チック)が突如「UR Paranoid」と「Off The Grid」の2つの新曲を収録した両A面シングルを発表した。



12インチ・シングル「The Long Walk」以来約2年ぶりとなる今作は、いずれの楽曲もチック・チック・チックらしい享楽的なダンス・ナンバーに仕上がっている。合わせて、バンドからファンへのメッセージが到着した。











こんな暗い時代に…なんてもう聞き飽きたよな。そんなことはみんなわかってる。でもマジな話、こんな最悪な中で、疑心暗鬼にならなかったり、自立したくないなんて思うやついるか?



これからだっていいことも辛いこともやってくる。約束するよ。だけど、そんな暗くて、嵐のような夜に書いた最高の2曲でみんなに新しいスタートを切ってもらいたい。



てことで…爆音で聴いてもらいながら、次の展開も楽しみにしててくれよな。



- !!!





<リリース情報>







!!!

「UR Paranoid / Off The Grid」

配信中