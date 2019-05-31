TVアニメ「コップクラフト」の第2弾キービジュアルが公開された。
イラストを村田蓮爾が手がける賀東招二のライトノベル「コップクラフト」は、刑事のマトバ・ケイと異世界人の騎士ティラナ・エクセディリカを軸に描かれるバディポリスアクション。アニメの第2弾キービジュアルには銃を構えるマトバと剣を携えたティラナが交差するように描かれた。
併せて大塚芳忠演じる魔術師・ゼラーダの設定画も公開。またオープニング主題歌・エンディング主題歌のタイトル・発売日も明らかに。オーイシマサヨシが担当するオープニング主題歌「楽園都市」が8月21日に、ティラナ役の吉岡茉祐が歌うエンディング主題歌「Connected」が8月7日にリリースされる。なお「楽園都市」のCDにはカップリングとして、アニメ「モンスターストライク」の新シリーズ主題歌「Hero」も収録される。
アニメ「コップクラフト」
放送情報
TOKYO MX：2019年7月8日（月）より毎週月曜日24:00～
BS11：2019年7月8日（月）より毎週月曜日24:00～
KBS京都：2019年7月8日（月）より毎週月曜日24:30～
AT-X：2019年7月8日（月）より毎週月曜日24:30～
WOWOW：2019年7月10日（水)より毎週水曜日24:30～（※第1話は無料放送）
スタッフ
原作：賀東招二「コップクラフト DRAGNET MIRAGE RELOADED」（小学館「ガガガ文庫」刊）
キャラクター原案：村田蓮爾
監督：板垣伸
シリーズ構成：賀東招二
キャラクターデザイン：木村博美
アニメーション制作：ミルパンセ
キャスト
ケイ・マトバ：津田健次郎
ティラナ・エクセディリカ：吉岡茉祐
セシル・エップス：折笠富美子
ジャック・ロス：浜田賢二
トニー・マクビー：高橋良輔
アレクサンドル・ゴドノフ：鶴岡聡
ジェミー・オースティン：中原麻衣
キャメロン・エステファン：井上麻里奈
ビズ・オニール：高木渉
ケニー：ボルケーノ太田
ゼラーダ：大塚芳忠
(c)賀東招二・小学館／STPD