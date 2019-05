シド、結成15周年記念横浜アリーナ公演の映像作品リリース決定

シド、結成15周年記念の横浜アリーナ公演「SID 15th Anniversary GRAND FINAL at 横浜アリーナ ~その未来へ~」を映像作品としてリリースされることが決定した。



シドが今年3月10日に神奈川・横浜アリーナで開催したワンマンライブ「SID 15th Anniversary GRAND FINAL at 横浜アリーナ ~その未来へ~」。2018年にバンド結成15周年を迎えたシドがアニバーサリーイヤーのファイナルとして行ったこの横浜アリーナ公演は、当初は2011年の3月に開催が予定されていたが、東日本大震災によってキャンセルとなり8年越しに行われる念願のステージでもあった為、メンバーにとっても、ファンにとっても大きな意味を持つライブとして感動的な内容になったことは今でも記憶に新しい。そんな彼らのメモリアルな公演が遂に映像作品として7月24日に発売されることが決定した。2011年の横浜アリーナ公演で1曲目に演奏されるはずだった「NO LDK」からスタートし、新旧のファンも大満足したセットリストを余すことなく収録したばかりか、初回生産限定盤には横浜アリーナ公演までの各地のツアーやオフの様子などをたっぷり収録した、ドキュメンタリー映像を収録した2枚組になっており、こちらもファン必見の内容となっている。



また、「SID 15th Anniversary GRAND FINAL at 横浜アリーナ ~その未来へ~」購入者特典も決定。ジャケットの絵柄をモチーフとしたオリジナルチケットステッカー。こちらは数に限りがあるとのこと。





<リリース情報>







SID

『SID 15th Anniversary GRAND FINAL at 横浜アリーナ ~その未来へ~』



発売日:2019年7月24日(水)

【初回生産限定盤(2Blu-ray】8300円+税

【初回生産限定盤(2DVD)】7300円+税

■特典映像DISC <DOCUMENTARY ~その未来へ~ to YOKOHAMA ARENA>

【通常盤(Blu-ray)】6000円+税

【通常盤(DVD)】5000円+税



=収録曲=

※初回生産限定盤、通常盤、共に同様の内容となります。

1. NO LDK

2. ANNIVERSARY

3. V.I.P

4. cosmetic

5. KILL TIME

6. 罠

7. モノクロのキス

8. 嘘

9. ホソイコエ

10. 2℃目の彼女

11. スノウ

12. ハナビラ

13. dummy

14. 隣人

15. プロポーズ

16. 眩暈

17. 空の便箋、空への手紙

18. 君色の朝

19. 循環

20. Dear Tokyo

21. one way

22. その未来へ



<ライブ情報>



SID collaboration TOUR 2019

ツアー日程

2019年6月17日(月)Zepp Tokyo

時間:OPEN 17:30 / START 18:30

Guest Artist:みやかわくん



2019年6月20日(木)Zepp Nagoya

時間:OPEN 17:30 / START 18:30

Guest Artist:GRANRODEO



2019年6月21日(金)Zepp Osaka Bayside

時間:OPEN 17:30 / START 18:30

Guest Artist:シド ※本人の出演となります。



2019年6月27日(木)Zepp DiverCity TOKYO

時間:OPEN 17:30 / START 18:30

Guest Artist:BiSH



チケット料金:7300円(税込/ドリンク代別)

※未就学児童入場不可



【チケット一般発売日】

2019年6月1日(土)



