7月26~28日に新潟・苗場スキー場にて行われる野外音楽フェス「FUJI ROCK FESTIVAL '19」の出演アーティスト第5弾およびステージ割りが発表された。

新たにラインナップに加わったのは石野卓球、藤原さくら、崎山蒼志、チャラン・ポ・ランタン、GLIM SPANKY(Acoustic Ver.)、D.A.N.(DJ SET)、MOROHA、菊地成孔(DJ)feat. FINAL SPANK HAPPY、YAKUSHIMA TREASURE(水曜日のカンパネラ×オオルタイチ)、ROUTE 17 Rock'n'Roll ORCHESTRA(feat. 加山雄三、仲井戸"CHABO"麗市、リアム・オ・メンリィ、オカモトショウ、 GLIM SPANKY)、agraph、Hei Tanaka、グッドラックヘイワら128組。チケットは明日6月1日10:00に各プレイガイドにて一般発販売がスタートする。

FUJI ROCK FESTIVAL '19

2019年7月26日(金)新潟県 苗場スキー場

OPEN 9:00 / START 11:00 / END 23:00(予定)

<出演者>

GREEN STAGE

The Chemical Brothers / ELLEGARDEN / ジャネール・モネイ / ROUTE 17 Rock'n'Roll ORCHESTRA(feat. 加山雄三、仲井戸“CHABO”麗市、リアム・オ・メンリィ、オカモトショウ、 GLIM SPANKY) / アン・マリー / Red Hot Chilli Pipers

WHITE STAGE

Thom Yorke Tomorrow's Modern Boxes / Tycho / スガシカオ / ゲイリー・クラーク・ジュニア / King Gizzard & The Lizard Wizard / 七尾旅人 / LUCKY TAPES

RED MARQUEE

ミツキ / Toro Y Moi / ORIGINAL LOVE / サブリナ・クラウディオ / Shame / and more

PLANET GROOVE

ケイトラナダ / イージ / BIGYUKI / ニコラ・クルース / KID FRESINO(BAND SET)

FIELD OF HEAVEN

The Lumineers / The Waterboys / ソウル・フラワー・ユニオン / OAU / NST & The Soul Sauce meets Kim Yulhee / 思い出野郎Aチーム / 中村佳穂

Gypsy Avalon

CINEMA dub MONKS / TAMTAM / チャラン・ポ・ランタン / キウイとパパイヤ、マンゴーズ / VenueVincent / Upendra and friends plus Mr. Sunil / and more

THE PALACE OF WONDER / CRYSTAL PALACE TENT

ピーター・バラカン / Matador! Soul Sounds / Cumbia Kid meets Chonta DJ / 勝手にしやがれ / El hijo de la cumbia a.k.a EGO.360 / Zoo / RADICAL MUSIC NETWORK

PALACE ARENA

Circus Abyssinia

苗場食堂

苗場音楽突撃隊(池畑潤二 / 花田裕之 / 井上富雄 / ヤマジカズヒデ / 細海魚) / 武藤昭平 with ウエノコウジ / ニガミ17才 / 中川敬 / グッドラックヘイワ / Hei Tanaka / NAGAN SERVER

木道亭

Ropes / 角銅真実 / 優河

PYRAMID GARDEN

MOROHA / 杉山清貴 / LOVE FOR NIPPON STAGE 谷本賢一郎 渡辺俊美 青谷明日香

Cafe de Paris

Big Willie’s Burlesque / BLOODEST SAXOPHONE feat. CRYSTAL THOMAS / Ouzo Bazooka / 勝手にしやがれ

Day Dreaming

Tomomi Ukumori / Stephane K / TADANOBU ASANO / 社長(SOIL&“PIMP”SESSIONS)& DJ KAWASAKI

GAN-BAN SQUARE / GAN-BAN NIGHT

THE ALEX / 菊地成孔(DJ)feat. FINAL SPANK HAPPY / Licaxxx / ジェームス・ベイスリー

BLUE GALAXY - DJ TENT

ジム・ウェスト / サラーム海上 / ピーター・バラカン / Fujirockers bar / Eastern Standard Sounds presents, Cheong Dahl, Smiley Song and Moho / Gaz Rockin Blues

orange cafe / 狂熱のトリビュート

モミーFUNK! / ポセイドン・石川 / 南壽あさ子 / 森野山川BAND / 白浜久プロジェクト / 小山卓治 / CINNAMON

オールナイトフジ

53+84 / Stephane K / WRENCH / Jeff23 / ブライアン・バートンルイス



2019年7月27日(土)新潟県 苗場スキー場

OPEN 9:00 / START 11:00 / END 23:00(予定)

<出演者>

GREEN STAGE

シーア / マーティン・ギャリックス / ASIAN KUNG-FU GENERATION / Cake / 銀杏BOYZ / 怒髪天

WHITE STAGE

Death Cab for Cutie / American Football / クラムボン / コートニー・バーネット / Unknown Mortal Orchestra / Zoo / GEZAN

RED MARQUEE

ダニエル・シーザー / Alvvays / DYGL / Calpurnia / ずっと真夜中でいいのに。 / Tempalay / Sunset Rollercoaster

TRIBAL CIRCUS

ジョナス・ブルー / アンナ・ルノー / バートB・モア / okadada

FIELD OF HEAVEN

EGO-WRAPPIN' / George Porter Jr. and Friends / Matador! Soul Sounds / Char×Chabo / キセル / 蓮沼執太フィル

Gypsy Avalon

アリス・フィービー・ルー / GLIM SPANKY / みゆな / Shohei Takagi Parallela Botanica / 長澤知之 / 久保田リョウヘイ / and more

THE PALACE OF WONDER / CRYSTAL PALACE TENT

Khruangbin / Sunnyside / DJ YOSUKE TOMINAGA / NST & The Soul Sauce meets Kim Yulhee / DJ Baby Soul / Big Willie’s Burlesque / 須永辰緒(Sunaga t experience)

PALACE ARENA

Circus Abyssinia

苗場食堂

苗場音楽突撃隊(池畑潤二 / 花田裕之 / 井上富雄 / ヤマジカズヒデ / 細海魚) / 藤原さくら / 画鋲 / THIS IS JAPAN / Glen Matlock and The Tough Cookies featuring Earl Slick / Interactivo / コージー大内

木道亭

コージー大内 / Interactivo / 岩崎愛

PYRAMID GARDEN

蓮沼執太&ユザーン / LIUM(HHF) / Nabowa

Cafe de Paris

加藤登紀子 / Sunnyside / Big Willie’s Burlesque

Day Dreaming

Shhhhh / Mamazu / 7e / ニコラ・クルーズ

GAN-BAN SQUARE / GAN-BAN NIGHT

SUNSEAKER / SUGIURUMN / 石野卓球

BLUE GALAXY - DJ TENT

ジム・ウェスト / サラーム海上 / シム・キャス / Cumbia Kid meets Chonta DJ / RADICAL MUSIC NETWORK

orange cafe / 翔んで関越

アモーレ猪熊と魔法の杖toA / 突然段ボール / 渋さチビズ / 太陽肛門スパパーン featuring中尾勘二・しじみ・藤井信雄 / なおこと一郎。(浜崎なおこ/田中一郎)



2019年7月28日(日)新潟県 苗場スキー場

OPEN 9:00 / START 11:00 / END 23:00(予定)

<出演者>

GREEN STAGE

The Cure / ジェイソン・ムラーズ / Superfly / Hiatus Kaiyote / never young beach / Hanggai / and more

WHITE STAGE

ジェイムス・ブレイク / ビンス・ステープルズ / KOHH / HYUKOH / Interactivo / Banda Bassotti / and more

RED MARQUEE

平沢進+会人(EJIN)/ Chon / Phony Ppl / TENDRE / ステラ・ドネリー / ドミコ / スカート

SUNDAY SESSION

石野卓球 / The Comet Is Coming / クァンティック / Night Tempo / BLACK BOBOI

FIELD OF HEAVEN

Khruangbin / toe / Vaudou Game / 竹原ピストル / Paradise Bangkok Molam International Band / 渋さ知らズオーケストラ

Gypsy Avalon

オレスカバンド / blues.the-butcher-590213 うつみようこ / トリマトリシカ / 熊川みゆ / ケロポンズ / 近藤利樹 / and more

THE PALACE OF WONDER / CRYSTAL PALACE TENT

ギャズ・メイオール / Glen Matlock and The Tough Cookies featuring Earl Slick / MASAYA FANTASISTA & MIKEY VAROT(JAZZY SPORT) / Vaudou Game / DR. IHARA(CLUB SKA) / Hanggai / P.O.W ALL STAR DJS

PALACE ARENA

Circus Abyssinia

苗場食堂

苗場音楽突撃隊(池畑潤二 / 花田裕之 / 井上富雄 / ヤマジカズヒデ / 細海魚) / 崎山蒼志 / NONE THE WiSER / ADAM at / 平賀さち枝とホームカミングス / TENDOUJI / トミー富岡

木道亭

Upendra and friends plus Mr. Sunil / 児玉奈央 / The BOCOS

PYRAMID GARDEN

Mr.SUNIL / PYRAMID SILENT NIGHT/青葉市子 阿部芙蓉美 ヒグチアイ / YAKUSHIMA TREASURE(水曜日のカンパネラ×オオルタイチ)

Cafe de Paris

AO YOUNG & FLYING GIMMY'S / KONDO -IMA21 / 勝井祐二 × U-zhaan / Monaural mini plug

Day Dreaming

ブライアン・バートンルイス / SUGIURUMN / Jeff23 / NAOKI SERIZAWA

GAN-BAN SQUARE / GAN-BAN NIGHT

agraph / DAITO MANABE / Night Tempo / D.A.N.

BLUE GALAXY - DJ TENT

ジム・ウェスト / サラーム海上 / Nozomu Kitazawa / Chris Musto / DJ GON CHAN / Bamboo Boy / Toyo P / Dub Store Records present Prince NAOKI / ベイビー・ソウル

orange cafe / お山のビッグショー

内郷げんこつ会 / ALKDO / ヘルメッツ / 鹿の一族 / 柳家睦とラットボーンズ