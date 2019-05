[ALEXANDROS] 、映画『ゴジラ　キング・オブ・モンスターズ』主題歌のMV公開

[ALEXANDROS]が担当する、映画『ゴジラ キング・オブ・モンスターズ』主題歌「Pray」のMVが本日5月30日公開された。



現在、6月15日16日のさいたまスーパーアリーナのファイナルまで自身最大規模となるツアー「Sleepless in Japan Tour」を敢行中の[ALEXANDROS]。本日公開、日本発、ハリウッド製作の世界最大級の超大作映画『ゴジラ キング・オブ・モンスターズ』の日本版主題歌として起用されている今作「Pray」は、ゴジラ愛あふれるALEXANDROSが人類愛を壮大なロックバラードで表現しており、すでに映画の予告や大型フェスなどで披露されていた楽曲。今回MVでは、楽曲タイトルとなっている「Pray」(祈り)をテーマに、神秘的な空間で、メンバーそれぞれの祈りの表情が印象的な演奏シーンで構成された内容となっている。









<ツアー情報>



[ALEXANDROS] 2019年アジアツアー



Sleepless in Shanghai

2019年6月21日(金) 上海 MODERN SKY LAB



Sleepless in Beijing

2019年6月23日(日) 北京 Beijing Omni Space



Sleepless in Jakarta

2019年6月28日(金) ジャカルタ MNC Conference Hall



Sleepless in Bangkok

2019年6月30日(日) バンコク Moon Star Studio 1



Sleepless in Hong Kong

2019年7月5日(金) 香港 Music Zone @ E-Max



Sleepless in Taipei

2019年7月07日(日) 台北 Legacy taipei



Sleepless in Kuala Lumpur

2019年7月19日(金) クアラルンプール Bentley Music Auditorium



Sleepless in Seoul

2019年7月21日(日) ソウル MUV HALL



[ALEXANDROS]オフィシャルHP:https://alexandros.jp