スピッツ主催「ロックのほそ道 〜10th Anniversary Special〜」に秦基博、マイヘアら

スピッツが毎年開催している3イベントのうち、今年も宮城県で開催されることが先日発表された「ロックのほそ道」。その10周年記念公演となる「ロックのほそ道 〜10th Anniversary Special〜」の詳細が発表された。



2010年からスピッツがたくさんのミュージシャンたちと東北6県を巡ってきた「ロックのほそ道」、大きな節目ともいえる10周年記念公演は、2019年8月31日と9月1日の2日間に渡って開催され、ステージをここ数年間拠点としていた仙台GIGSからゼビオアリーナ仙台に移し、注目の実力派若手勢からベテラン勢までが豪華競演する。



8月31日には、スピッツ同様メンバーチェンジも活動休止もなく、今年結成30周年を迎える真のLIVEバンド・フラワーカンパニーズ、”鋼と硝子で出来た声”と称される歌声と叙情豊かな詞、耳に残るポップなメロディが胸に響くシンガーソングライター・秦 基博、10代・20代から絶大な人気を誇る新潟上越出身3ピースロックバンド・My Hair is Bad、そして、6月にニューシングル『優しいあの子』を発売するこのイベントのホストバンド、スピッツ。



9月1日には、尾崎世界観(Vo)によるリアルかつ繊細な詞とハイトーンボイス・疾走感あふれるメロディが中毒性をもたらすクリープハイプ、心が踊るようなサウンド&アレンジに美しいメロディが魅力のsumika、透明感溢れるボーカルとエッジが効いたコンビネーション抜群のバンドアンサンブルが共鳴・共存する3ピースバンド・今年結成15周年のUNISON SQUARE GARDEN、そして、スピッツ。



ゼビオアリーナ仙台のアリーナがオールスタンディングになるとのことで、ライブハウス同様の熱い盛り上がりが期待される。





<リリース情報>



「ロックのほそ道 ~10th Anniversary Special〜」



2019年8月31日(土) ゼビオアリーナ仙台

時間:開場 16:00 / 開演 17:00

料金:アリーナスタンディング 7900円 / スタンド指定席 8400円(tax in・アリーナスタンディングはブロック指定・入場整理番号付)

出演 スピッツ / 秦 基博 / フラワーカンパニーズ / My Hair is Bad (五十音順・敬称略)



2019年9月1日(日)ゼビオアリーナ仙台

時間:開場 16:00 / 開演 17:00

料金:アリーナスタンディング 7900円 / スタンド指定席 8400円(tax in・アリーナスタンディングはブロック指定・入場整理番号付)

出演:クリープハイプ / スピッツ / sumika / UNISON SQUARE GARDEN (五十音順・敬称略)



◆チケット情報

・オフィシャルホームページ先行 5月31日(金)17:00〜6月9日(日)23:59

https://pia.jp/v/hosomichi19of/

・一般発売 7月27日(土) 10:00〜

◆備考

・アリーナスタンディング 小学生以上有料、未就学児入場不可

・スタンド指定席 小学生以上有料、保護者同伴に限り未就学児無料(大人1名につき子供1名まで膝上可。座席必要な場合はチケット必要)

◆お問い合わせ ノースロードミュージック 022-256-1000 (平日 11:00〜18:00)





「ロックのほそ道 ~10th Anniversary Special〜」詳細:https://rocknohosomichi.jp/

SPITZ OFFICIAL WEB SITE:https://spitz-web.com/