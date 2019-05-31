ペルーサッカー協会は31日、コパ・アメリカ2019に挑むペルー代表メンバーを発表した。
ペルーはグループAに所属し、6月16日にベネズエラ代表、同19日にボリビア代表、同23日にブラジル代表と対戦する。
選出されたメンバー23名は以下の通り。
▼GK
ペドロ・ガレセ（アリアンサ・リマ）
カルロス・カセダ（メルガル）
パトリシオ・アルバレス（スポルティング・クリスタル）
▼DF
アルド・コルソ（ウニベルシタリオ）
ルイス・アドビンクラ（ラージョ／スペイン）
カルロス・サンブラーノ（バーゼル／スイス）
アレクサンデル・カジェンス（ニューヨーク・シティ／アメリカ）
アンデルソン・サンタマリア（アトラス／メキシコ）
ルイス・アブラン（ペレス／アルゼンチン）
ミゲル・アラウホ（タジェレス／アルゼンチン）
ミゲル・トラウコ（フラメンゴ／ブラジル）
▼MF
ヘスス・プレッテル(スポルティング・クリスタル)
クリストフェル・ゴンザレス(スポルティング・クリスタル)
レナト・タピア(ヴィレムII／オランダ)
ジョシマール・ジョトゥン（クルス・アスル／メキシコ）
エディソン・フローレス(モレリア／メキシコ)
パオロ・ウルタード(コンニャスポル／トルコ)
クリスティアン・クエヴァ(サントス／ブラジル)
▼FW
アンディ・ポロ(ポートランド・ティンバース／アメリカ)
アンドレ・カリージョ(アル・ヒラル／サウジアラビア)
パオロ・ゲレーロ(インテルナシオナウ／ブラジル)
ジェフェルソン・ファルファン（ロコモティフ・モスクワ／ロシア）
ラウル・ルイディアス(シアトル・サウンダーズ／アメリカ)