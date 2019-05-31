コロンビアサッカー連盟（FCF）は30日、コパ・アメリカに挑むコロンビア代表23名を発表した。
コロンビアはグループBに所属し、アルゼンチン、カタール、パラグアイと対戦する。
選出されたメンバー23名は以下の通り。
▼GK
ダビド・オスピナ（ナポリ／イタリア）
カミーロ・バルガス（デポルティーボ・カリ）
アルバロ・モンテーロ（デポルテス・トリマ）
▼DF
サンティアゴ・アリアス（アトレティコ・マドリード）
ステファン・メディーナ（モンテレイ／メキシコ）
ジェリー・ミナ（エヴァートン／イングランド）
ダビンソン・サンチェス（トッテナム／イングランド）
ジョン・ルクミ（ヘンク／ベルギー）
クリスティアン・サパタ（ミラン／イタリア）
ウィリアム・テシージョ（クラブ・レオン／メキシコ）
クリスティアン・ボルハ（スポルティング／ポルトガル）
▼MF
ウィルマル・バリオス（ゼニト／ロシア）
マテウス・ウリベ（クラブ・アメリカ／メキシコ）
ジェフェルソン・レルマ（ボーンマス／イングランド）
グスタボ・クエジャール（フラメンゴ／ブラジル）
ハメス・ロドリゲス（バイエルン／ドイツ）
ファン・クアドラード（ユヴェントス／イタリア）
エドウィン・カルドナ（パチューカ／メキシコ）
▼FW
ロジャー・マルティネス（クラブ・アメリカ／メキシコ）
ラダメル・ファルカオ（モナコ／フランス）
ルイス・ムリエル（フィオレンティーナ／イタリア）
ルイス・ディアス（アトレティコ・ジュニオール）
ドゥバン・サパタ（アタランタ／イタリア）