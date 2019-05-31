ウルグアイサッカー協会は30日、コパ・アメリカ2019に挑むウルグアイ代表メンバーを発表した。
ウルグアイはグループCに所属し、6月17日にエクアドル代表、同21日に日本代表、同25日にチリ代表と対戦する。
選出されたメンバー23名は以下の通り。
▼GK
フェルナンド・ムスレラ（ガラタサライ／トルコ）
マルティン・シルバ（リベルタ／パラグアイ）
マルティン・カンパーニャ（インディペンディエンテ／アルゼンチン）
▼DF
ディエゴ・ゴディン（アトレティコ・マドリード／スペイン）
ホセ・マリア・ヒメネス（アトレティコ・マドリード／スペイン）
セバスティアン・コアテス（スポルティング／ポルトガル）
マルティン・カセレス（ユヴェントス／イタリア）
ジオバンニ・ゴンサレス（ペニャロール）
ディエゴ・ラクサール（ミラン／イタリア）
マルセロ・サラッチ（ライプツィヒ／ドイツ）
▼MF
ルーカス・トレイラ(アーセナル／イングランド)
マティアス・ベシーノ(インテル／イタリア)
ロドリゴ・ベンタンクール(ユヴェントス／イタリア)
ナイタン・ナンデス（ボカ・ジュニオルス／アルゼンチン）
フェデリコ・バルベルデ(レアル・マドリード／スペイン)
ニコラス・ロデイロ(シアトル・サウンダース／アメリカ)
ジオルジアン・デ・アラスカエタ(フラメンゴ／ブラジル)
ガストン・ペレイロ(PSV／オランダ)
▼FW
エディンソン・カバーニ(パリ・サンジェルマン／フランス)
クリスティアン・ストゥアニ(ジローナ／スペイン)
マキシミリアーノ・ゴメス(セルタ／スペイン)
ジョナタン・ロドリゲス（クルス・アスル／メキシコ）
ルイス・スアレス(バルセロナ／スペイン)