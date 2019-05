地方公務員の「若者雇用枠」を守るために…若新雄純のベテラン転職案

市川美絵がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「Seasoning~season your life with music~」。5月23日(木)の放送は、木曜レギュラーパートナーの若新雄純(慶應大学特任准教授などをつとめるプロデューサー)が登場。最近起きたニュースを独自の視点で解説する「若新雄純の『色メガネ』」のコーナーでは、“地方公務員数の抑制”について取り上げました。今回の放送前日となる5月22日(水)、財務省は財政制度等審議会分科会で地方財政の改革案を討議しました。地方公務員の人数について、人工知能(AI)などを活用して事務作業を効率化し、人員の抑制が可能であると発表。今後の人口減少ペースに合わせて、2025年までに約3万人の地方公務員を減らしても、人口当たりの職員数は一定に保てるという試算が出ているそうです。この発表に対し、若新は「遠回しに“予算縮小のために地方公務員の人数を減らしていきましょうね”ということですよね」と推察。その人員削減方法を問題視します。これまで地方公務員は、民間企業のような大規模リストラがおこなわれたことがあまりなく、「リストラするのは難しいと思う。そうなると、採用人数を減らしていくしかない」と話します。続けて、「すると、1人あたり給料の高い年配の方はリストラできないので、予算縮小のためには、多くの若者の(新規)採用をおこなわないようになる。今回の件は、遠回しに“役所で若い人を採れなくなる”という話です。これは、地方にとっては大打撃」と警鐘を鳴らします。若新は「小さなまちに行けば行くほど、“役所” =“地元で一番の大企業”。地方の優秀な若者が大学に進学し、地元に戻ってくるための“就職先”として、非常に貴重な場所になっているのが現状」とコメント。「大学進学で地元を離れ“大きな会社がないから……”と戻ってこない人が多いなか、“役所に入れるんだったら……”とUターンするケースも多い。優秀な人材の大きな受け皿になっていた“役所”の採用がなくなったら、地元から出た若者の帰る場所がなくなってしまう」と危惧します。さまざまなまちの役所の人たちと仕事をしている若新は、地方公務員の若者採用を減らさないためのひとつのアイデアを思いついたと話します。それは、40代~50代の地方公務員が民間企業へと転職するというもの。若新曰く、地方の役所で働く方々は、経験豊かでまちのことを熟知しているとのこと。さらに、住民からの信頼も得ていて「そのうえ、仕事をきっちり完了させることが得意で、保守的だとか柔軟性がないという批判的な声があがりがちだが、実は安定的に仕事ができる人がとても多い」と言います。続けて、このような人々が「(新たな人材を求めている)地方の民間企業やベンチャー企業に転職するのがいいのでは」と提案します。地方でも、若い世代が立ち上げたベンチャー企業が少しずつ増えているとか。しかし、“地元のコネクション”がないと仕事をするうえで苦労することも多いそうです。そのような企業で、地元からの信頼が厚い40代~50代の地方公務員を雇うことで、「(ベンチャー企業でも)安心して仕事を任せてもらえるような、新しい流れができるのでは。日常業務のレベルもかなり高くなる」と若新。両親が地方公務員だったという若新は、経験上「地方に行けば行くほど、公務員が民間企業に転職するという発想は全くなかった」と明かします。それだけに、「役所にいる経験豊富な優秀な中堅の人たちが、民間の企業に転職して、若い世代と一緒に仕事を盛り上げれば、若者も地方で仕事を立ち上げやすくなる。そうすれば、(地方公務員の)若者の採用枠も減らさなくていいと思う」と期待を込めました。<番組概要>番組名:Seasoning~season your life with music~放送日時:毎週月曜~木曜 13:30~15:55放送エリア:TOKYO FMをのぞくJFN全国20局ネットパーソナリティ:市川美絵、乙武洋匡(火曜)、IVAN(水曜)、若新雄純(木曜)番組Webサイト:https://park.gsj.mobi/program/show/38286