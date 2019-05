2015年7月に20歳の若さで死去した、ぽわぽわPこと椎名もたの未発表音源集「故に。」が、音楽レーベルU/M/A/Aのオンラインストア・U/M/A/A STORE限定で販売されることが決定した。5月30日より予約の受付を開始し、7月24日にリリースされる。

今作は椎名が生前、新作アルバムをリリースするために作り溜めていたデモ曲を、スタッフと椎名本人との当時のやりとりを踏まえ「椎名もたが生きていたらこういう表現をしたのでは」との想像をもとに、最小限度に手を加えてアルバムに仕上げたもの。アレンジは椎名と親交の深かった、KTG、Michica Yo、Sasanomalyらが手がけている。このほか、CD未収録だった「赤ペンおねがいします」「ヘルシーエンド」なども収録される。

そして、椎名が2012年に発表したデビューアルバム「夢のまにまに」も7月24日に再発されることが決定した。この作品には、空中ループ、LLamaなど京都の音響系アーティストを起用した椎名にとって初のバンドセットでの生演奏曲も収録。マスタリングは益子樹(ROVO)が手がけた。再発盤のパッケージはジュエルケース仕様へと変更されるが、音源は当時と同内容となる。なお「夢のまにまに」は一般流通され、全国のCDショップにて購入することができる。

そして「故に。」の発売に伴うリリースイベント「GINGA presents 椎名もた / 故に。 リリースパーティ『故に、PWPWP』」を開催すべく、クラウドファンディングサービス・CAMPFIREにてプロジェクトが始動した。イベントにはピノキオピー、sasakure.UK、Wonderlandica、鬱P、黒魔、手タレP、KTG、KITらが出演する予定。クラウドファンディングのリターンとして、生前から椎名と親交があったイラストレーター・西島大介による描き下ろしイラストTシャツ、椎名の未公開イラストTシャツなどが用意されている。

椎名もた「故に。」収録曲

01. gm reply

02. とりあえずアナタがいなくなるまえに3. 赤ペンおねがいします

04. zezehihi 06

05. 星ヶ丘アラモード

06. 行間に花ひとつ(zezehihi ver.)

07. lowfi

08. 6時59分トラベル

09. Because enyhow die(仮)

10. ヘルシーエンド

11. sayonarawoiwazuni

椎名もた「夢のまにまに」収録曲

01. don't look back

02. ガラクタのエレジー

03. ハローストロボ

04. LOST & FOUND

05. 夢のまにまに

06. メモリーバイステイ

07. 怪盗・窪園チヨコは絶対ミスらない

08. great heights and down

09. Human

10. ハローストロボ(a Human Works)

11. 夢を追う虫

12. アストロノーツ

13. ストロボラスト

14. それは、真昼の彗星