ハリー・スタイルズとスティーヴィー・ニックス、グッチのショーでデュエットを披露

ハリー・スタイルズとスティーヴィー・ニックスがローマのカピトリーノ美術館で開催されたグッチの2020クルーズコレクションのアフターパーティーでタッグを組んだ。女優のゾーイ・サルダナ、ラッパーのA$AP Rocky、エルトン・ジョンなどの著名人を含むオーディエンスの前でふたりは「Landslide」と「Stop Dragging My Heart Around」を熱唱した。スタイルズは、グッチの新作フレグランスのアイコンとしてイベントに参加していたのだ。



ハリー・スタイルズは、ニックスの大ファンだと公言してきた。2019年3月のニックスのロックの殿堂入り式典の際、ワン・ダイレクションのメンバーでもあるスタイルズは「すべての物事を仲介する、魔法の力を持ったジプシーのゴッドマザー」とスピーチでニックスを紹介し、大喝采を浴びた。さらにスタイルズはスピーチでこのように続けた。「スティーヴィー(・ニックス)と友達になれたラッキーな人にとって、彼女はいつも見守ってくれる存在だ。アドバイス、ちょっとした知恵、ブラウス、ショール……彼女には、相手が何を必要としているかがわかる。そして包み込んでくれるんだ。スティーヴィーの歌は胸を打ち、世界のてっぺんに立ったような気分にし、踊りたい気分にしてくれる。でも、ほとんどの場合はそのすべてを一緒にした気持ちにしてくれるんだ。史上最悪のデートを束にしてかかっても、(僕のも含めて)マスカラが台無しになるまで彼女の歌声に泣かされた回数にはかなわない。本当だよ、スティーヴィー」。



ロックの殿堂入り式典でふたりは「Stop Dragging My Heart Around」を披露し、共演を果たしている。そのほかにも、ミュージシャンをサポートするための非営利団体ミュージケアーズが主催した2018年のイベントでも共演し、フリートウッド・マックへのトリビュートを捧げている。以前ニックスはスタイルズについてローリングストーン誌にこのように語っていた。「ハリー(・スタイルズ)はミック(・フリートウッド)と私の大切な息子なの。ハリーと初めて出会った時に『この子は私が産むことがなかった息子だわ』って思った。だから養子にしたのよ」。