登坂広臣×中条あやみダブル主演『雪の華』が6月5日よりデジタルセル先行配信

登坂広臣(三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE)と中条あやみがダブル主演を務めた映画『雪の華』のデジタルセル先行配信が6月5日よりスタート、Blu-ray / DVD が7月3日に発売される。



同作は中島美嘉の「雪の華」を原案に映像化されたラブストーリー。余命を宣告された美雪(中条あやみ)は、ある日ひったくりにあうが、ガラス工芸家をめざす青年・悠輔(登坂広臣)に助けられる。両親が出会った〈約束の地〉フィンランドでオーロラをみること、そしてもう人生で初めての恋をすることを夢見る美雪は、「100万円で、私の恋人になってください。1か月だけ」と悠輔に期間限定の恋を持ちかける。東京と<約束の地>フィンランドを舞台に描かれる、一生に一度、運命の恋の物語。







2枚組となるプレミアム・エディションには、3時間超えの特典映像が収録される。登坂と中条、橋本光二郎監督が同作にも登場するカフェ”Voice”に再結集。今だから話せる撮影秘話、各シーンの裏側や意外なエピソード満載の撮りおろしプレミアム・トーク in カフェ”Voice”、メイキングインタビュー、イベント映像集、そして劇場入場者特典として公開された映像を含む、本編ではやむなくカットされた幻の未公開映像集全15シーンなどが収録される。クリアスリーブケースには、ポストカードセット5枚組 、ビジュアルブック(24P) も封入される。





<商品情報>







『雪の華』

2019年6月5日(水)デジタルセル先行配信開始

2019年7月3日(水)ブルーレイDVD発売、レンタル開始、デジタルレンタル配信開始



【初回仕様】雪の華 ブルーレイ プレミアム・エディション(2枚組) 6990円+税

【初回仕様】雪の華 DVD プレミアム・エディション(2枚組) 5990円+税



プレミアム・エディション映像特典(約182分予定)

特典ディスク DVD

●プレミアム・トーク in カフェ” Voice(登坂広臣、中条あやみ、橋本光二郎監督)

●メイキング・オブ 雪の華(メイキング&インタビュー)

●イベント映像集:ジャパンプレミア公開記念舞台挨拶 大ヒット御礼舞台挨拶

●未公開映像集全15シーン

<本編ディスク>

●予告編集

プレミアム・エディション 初回仕様

★ポストカードセット5枚組

★ビジュアルブック(24P)

★クリアスリーブケース

※DVD プレミアム・エディションの映像特典及び仕様はブルーレイプレミアム・エディションと同じ内容になります。



DVD 3990円+税

DVD 映像特典

●予告編集

★先着購入者特典 『雪の華』オリジナル・チケットホルダー(カレンダー付き)

※数に限りがございます。お取り扱いのない店舗がございます。ご了承ください。

発売・販売元:ワーナー・ブラザース

ホームエンターテイメント ©2019 映画「雪の華」製作委員会



wwws.warnerbros.co.jp/yukinohana movie/