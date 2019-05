福岡のオルタナロックバンドfolk enough、3年ぶりのアルバム『Lover ball』リリース決定

福岡を拠点に活動しているオルタナロックバンドfolk enoughが3年ぶりとなるアルバム『Lover ball』をJUNK Lab Recordsより発売する。



「総決起集会」など福岡のインディー・シーンをけん引してきたfolk enough。前作のアルバムでは、一見フォークソングながらも、ブルースやパンクな表現が織り交ぜられたオルタナティブな音楽という境地にたどり着いた。今作もそんなテイストを引き継ぎながらも、さらに実験的で緻密なより完成された新しい音楽に仕上がっている。



また、本アルバム発売に先駆て、本日5月30日より、アルバム収録曲の「SUNFLOWER」をストリーミング配信開始、同時にYouTubeにて同楽曲のMVも公開されている。









<リリース情報>







folk enough

『Lover ball』



発売日:2019年7月10日(水)

価格:2000円(税別)



=収録曲=

1. K

2. SUNFLOWER

3. WELCOM TO BRILIANT FUTUR

4. GOAST

5. HALF-DONE

6. STILLS

7. FUCK ON GUITAR

8. CAVEMAN

9. METALAIRA

10. ONFIRE

11. BIG CHANCE HOLLY

12. IF I KEPT KNEE





<配信情報>



iTunes Store 販売:150円

https://music.apple.com/jp/album/1465363778?app=itunes



apple music

https://music.apple.com/jp/album/1465363778?app=music&mt=1



spotify

https://open.spotify.com/track/20CM5skjr973eeXtknxv8q