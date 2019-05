「ラブライブ!」シリーズの9周年を記念した企画が、本日5月30日に行われた「ラブライブ!シリーズ9周年発表会」にて発表された。

「ラブライブ!」シリーズでは第1作の主役・μ'sが9人組であることから、9周年を迎える今年、さまざまな記念企画を実施。2020年1月18日・19日に埼玉・さいたまスーパーアリーナにて「ラブライブ!フェス」開催が決定し、μ's、Aqours、Saint Snow、虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会が出演する。チケットの先行抽選申し込み券は、併せて発売が明らかになった「ラブライブ!」のTVアニメシリーズ・劇場版を収録したBlu-ray BOX、7月26日に発売される「ラブライブ!サンシャイン!!The School Idol Movie Over the Rainbow」Blu-rayの特装限定版、8月21日に発売されるBlu-ray「ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 Memorial Disc ~Blooming Rainbow~」に封入される。さらに「μ's Memorial CD-BOX『Complete BEST BOX』」の発売も決定。「ラブライブ!」とゲーム「グランブルーファンタジー」とのコラボが今夏実施予定であることも発表された。

またリリース情報も多数解禁。Aqoursの4枚目のシングル「未体験HORIZON」が9月25日に、AqoursのCGアニメーションPV付き「ラブライブ!スクールアイドルフェスティバルALL STARS」コラボシングル「KOKORO Magic “A to Z”」が10月30日に、虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会の2枚目のアルバムが10月2日に発売される。さらにCYaRon!、AZALEA、Guilty Kissの「ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル」コラボシングル、Saint SnowのアニメーションPV付き1stシングルの制作も明らかになった。そして「ラブライブ!サンシャイン!!」の2020年ライブツアー開催と、虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会のファーストライブが、12月14日・15日に東京・武蔵野の森総合スポーツプラザのメインアリーナにて行われることも決定した。

そのほか、「ラブライブ!シリーズのオールナイトニッポンGOLD」が7月よりニッポン放送にてオンエアされることや、「ラブライブ!総合マガジン第1号(仮)」が7月1日に発刊されること、6月よりAKIHABARAゲーマーズ本店にて9周年記念のポップアップストアが開催されることなども明らかに。9周年企画に関する詳細や続報は、「ラブライブ!シリーズ9周年特設サイト」で確認を。

「ラブライブ!フェス」

日程:2020年1月18日(土)・19日(日)

会場:埼玉・さいたまスーパーアリーナ(スタジアムモード)

出演:μ's、Aqours、Saint Snow、虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

(c)2013 プロジェクトラブライブ! (c)2017 プロジェクトラブライブ!サンシャイン!! (c)KLabGames (c)SUNRISE (c)bushiroad All Rights Reserved.